Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Січень 2019, Київ 19:26
Новини | Політика

У 2018 році відремонтували рекордні 3800 кілометрів доріг – міністр інфраструктури

Мінінфраструктури: у 2018 році 23,8 млрд гривень спрямували на відновлення доріг державного значення

Дивитись коментарі

У 2018 році відремонтували рекордні 3800 кілометрів доріг, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook.

«Запрацював Дорожній фонд. 23,8 млрд гривень спрямовано на відновлення доріг державного значення. Відремонтовано рекордні 3800 км автошляхів», – розповів Омелян.

Він додав, що за оперативними даними пасажиропотік аеропортів України вперше в історії перевищив 20 мільйонів пасажирів, і становив 20 мільйонів 550 тисяч, що на 25% перевищує показник минулого року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG