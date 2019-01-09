У 2018 році відремонтували рекордні 3800 кілометрів доріг – міністр інфраструктури

У 2018 році відремонтували рекордні 3800 кілометрів доріг, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у Facebook.

«Запрацював Дорожній фонд. 23,8 млрд гривень спрямовано на відновлення доріг державного значення. Відремонтовано рекордні 3800 км автошляхів», – розповів Омелян.

Він додав, що за оперативними даними пасажиропотік аеропортів України вперше в історії перевищив 20 мільйонів пасажирів, і становив 20 мільйонів 550 тисяч, що на 25% перевищує показник минулого року.