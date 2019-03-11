Кандидат Гриценко: 10 цитат за 5 років

Радіо Свобода робить огляди знакових цитат провідних кандидатів у президенти України протягом останніх п’яти років. На черзі – колишній міністр оборони і чинний кандидат у президенти Анатолій Гриценко. Як опозиційний політик, він послідовно критикує владу, хоча і на його бік лунали звинувачення в розпродажі майна під час роботи міністром оборони.

2014

«Ми всі повинні бути націоналістами»

На початку березня 2014 року Анатолій Гриценко із кількома іншими політиками взяв участь у ефірі програми «Шустер Live», де коментував зокрема і анексію Криму. Гриценко висловив думку, що для боротьби з зовнішнім ворогом українці повинні об’єднати зусилля.

«Тут звучало слово «націоналізм», і дехто ніби боявся його. Є два підходи до націоналізму. В певному сенсі я теж націоналіст, і ви, напевно, також, коли почуєте. Є один тип націоналізму – «це земля наших батьків». Ось тоді ми не домовимося ніколи, тому що там будуть різні пам’ятники, різні історії, і ми будемо тільки сваритися. Є інший підхід – «це земля наших дітей». І ось тоді, дивлячись уперед, будуючи нормальне життя на нормальних цінностях, ми домовимось. В цьому сенсі ми всі повинні бути націоналістами саме української держави», – заявив він.

У виступі лідер «Громадянської позиції» також висловив переконання, що Україна повинна дати «зеленим чоловічкам» час, аби залишити півострів, в іншому ж разі «банда має бути знищена».

2015

Всі кричали «Ющенко, так!», а що «так!» – не сказали

Рік потому Гриценко в ефірі каналу Business коментував проміжні результати роботи уряду Арсенія Яценюка. Цей рік політик назвав «згаяним», а оновлений уряд – таким, що не пропонує жодних реформ. Порівнюючи Україну з сусідньою Польщею в економічному розрізі, Гриценко заявив, що всі польські уряди дотримуються визначених один раз пріоритетів.

Поляки написали понад 10 пунктів, всі наступні влади те робили, незалежно, вони лівіші, правіші

«Зараз це (Польща – ред.) вже фактично четверта економіка в Європі і з кожним роком рухається вперед. А знаєте чому, до речі? Коли був перший Майдан 2004 року, всі кричали: «Ющенко, так!» А що «так!» – не сказали. А поляки, коли був рух «Солідарність», коли 17 мільйонів об’єдналися, вони написали понад 10 пунктів – вимоги до влади, що вони хочуть: потужне місцеве самоврядування, пресу, Євросоюз, НАТО. І потім всі наступні влади те робили, незалежно, вони лівіші, правіші, але всі йшли туди. Не були кожні вибори хитанням туди-сюди, то в «мутний» союз, то в Європейський союз», – розмірковував Гриценко.

Він назвав Польщу прикладом того, як країна, яка, за його словами, на початку 1990-х років перебувала в гіршому економічному стані, ніж Україна, змогла досягти значного поступу.

«Тотальна корупція»

У вересні 2015 року з Державної фіскальної служби зі скандалом звільнили заступника голови Костянтина Лікарчука. Він заявив, що звільнення було пов’язане з корупційними схемами тодішнього очільника ДФС Романа Насірова.

​Коментуючи ситуацію в ефірі каналу «112 Україна», Анатолій Гриценко закликав владу, насамперед президента Петра Порошенка і прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, не «повторювати шлях команди Януковича».

«Що відрізняло режим Януковича? Тотальна корупція. Що відрізняє нинішню владу? Тотальна корупція. От вчора завершилася щорічна Ялтинська конференція, яку проводить Пінчук, там виступали з питань безпеки, Криму, геополітики, геоекономіки і так далі. На всіх панелях, незалежно від теми, йшло червоною ниткою, як то кажуть: корупція в Україні», – підкреслював політик.

Він неодноразово виступав із критикою чинної влади за те, що вона, на його думку, не знищила корупційні схеми, які діяли за президентства Віктора Януковича.

2016

«Міністр оборони зброю не продає» – про звинувачення в розпродажі військового майна

Восени 2016 року речниця генерального прокурора Лариса Сарган оприлюднила інфографіку, згідно з якою Анатолій Гриценко розпродав військового майна вартістю 1,3 мільярди гривень за часів перебування на посаді голови Міністерства оборони.

Гриценко прокоментував ці звинувачення в ефірі Громадського радіо, назвавши їх «брехнею й підлістю».

«Жоден міністр оборони за українським законодавством, яке діяло раніше, під час мого перебування на посту міністра, не мав і не має права продавати зброю. Крапка. Міністр оборони зброю не продає, Луценко бреше, Матіос бреше. Хто продає зброю? Для цього уряд – підкреслюю, не Міноборони, а уряд, Кабінет міністрів – утворює державні компанії, які перебувають поза межами впливу Міністерства оборони. Зараз це «Укробронпром», «Укрспецекспорт», «Спецтехноекспорт», інші компанії», – сказав Гриценко.

Втім, у лютому 2019 року генеральний прокурор Юрій Луценко повторив тезу про нібито необхідність розслідувати, хто саме розпродавав майно армії в період з 2005 по 2014 рік.

«Гроші, від яких краще відмовитися»

Третій транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу затримався до весни 2017 року, але все ж був наданий попри те, що Київ так і не скасував мораторій на експорт лісу-кругляка. Гриценко в грудні 2016 року в інтерв’ю «24 каналу» розкритикував умови, на яких західні партнери надають гроші Україні.

«Ті гроші, які вони нам дають – не за графіком, були перерви по півтора роки й більше, і зараз (в грудні 2016 року – ред.) транш не прийшов. Далі, які гроші нам дають? По 600 мільйонів, як хоче Євросоюз, але в обмін, щоб ми нищили Карпати, щоб ми нищили свої ліси, при тому, що лісистість у нас втричі менше, ніж в Європі. Я не хочу тих грошей. Як на мене, то це знову-таки ті гроші, від яких краще відмовитися, тому що ці хлопці з дівчатами знову їх розкрадуть на свої сліпі трасти і офшори. А віддавати їх потім треба буде ще з відсотками», – сказав він.

Опоненти мораторію на експорт лісу в Україні і Євросоюзі своєю чергою стверджують, що він не запобігає незаконній вирубці і контрабанді дерев.

2017

Про демократію і авторитаризм

У березні 2017 року Гриценко в ефірі каналу Zik поділився своїми поглядами на доречність демократії під час кризи. Згідно з ними, стабілізувати кризові ситуації за допомогою винятково демократичних інструментів неможливо.

«В нас практично в усіх галузях… глибока криза, і ми вже наближаємося до точки неповернення. З такої кризи ніхто й ніколи не виходив стандартним класичним шляхом класичної демократії, описаної в підручниках. Це завжди був твердий елемент рішучих дій авторитаризму. Не диктатури, не плутати. Диктатура придушує, авторитаризм – задає стандарт моралі, ефективності власним прикладом, правила, яким слідують насамперед нагорі і далі їх сприймають внизу», – сказав він.

На думку Гриценка, «просвітницький авторитаризм» може створити економічне підґрунтя для розвитку демократії і ліквідації «олігархату, якому треба зламати хребет і знищити його як клас».

«Були пропозиції обміняти сина на російських офіцерів. Я сказав «ні»

На початку анексії Криму, 14 березня 2014 року, з’явилися повідомлення про викрадення трьох активістів «Автомайдану» на півострові, серед яких – син політика Олексій Гриценко. 20 березня його разом із товаришами Сергієм Супруном і Наталею Лук’янченко відпустили.

У 2017 року, згадуючи ті події, Гриценко сказав, що його сина били і допитували, а сам він отримував пропозиції обміну.

«Були тоді пропозиції (не буду казати, від кого вони надходили) обміняти мого сина на кількох російських офіцерів. На що я сказав «ні». Це було боляче, повірте», – повідомив він в ексклюзивному інтерв’ю виданню «Гордон».

На запитання журналістки щодо причетності до звільнення сина екс-голови СБУ Валентина Наливайченка, Гриценко відповів, що не знає, хто стоїть за звільненням. Він додав також, що ані Наливайченко, ані тодішній голова уряду Арсеній Яценюк чи міністр внутрішніх справ Арсен Аваков тоді з ним не зв’язувалися.

2018

«Дешева влада дорого обходиться країні»

Гриценко, за власним визначенням, «не популіст» і не підтримує думку, що зарплата чиновників має бути низькою. Про це він розмірковував у квітні 2018 року в інтерв’ю журналісту каналу ATR Айдеру Муждабаєву.

В їхніх руках прийняття рішень на трильйон бюджету, не може ця людина думати, де купити щось дитині

«Коли ми говоримо про зарплати, які отримують чиновники, чи є перекоси? Є... У суддівській системі, де судді вищих судів отримують по 350 тисяч, 250 тисяч. Але уряд, умовно 20 людей, я хотів би, щоб ми розуміли: дешева влада потім дорого обходиться країні. Тому на фоні загальних злиднів – це правда, але, якщо взяти і скласти цей бюджет, якби вони працювали ефективно, а в їхніх руках підписи і прийняття рішень на майже трильйон бюджету, то очевидно, що не може ця людина думати, де йому купити щось дитині, чи як заправити машину, чи другий костюм, бо він на міжнародних зустрічах», – сказав політик.

Водночас він висловився проти надто великих, на його думку, гонорарів очільників «деяких крупних національних компаній». За словами Гриценка, управлінці йдуть у державний сектор не за прибутками, а за досвідом, який підвищить їхню цінність на ринку праці.

Про деокупацію воєнним шляхом: «треба діяти разом»

Анатолій Гриценко коментував російську агресію від самого її початку. Зокрема в ефірі ICTV влітку 2018 року, говорячи про можливість звільнити окуповані території воєнним шляхом, він припустив, що це призведе до десятків тисяч загиблих, зняття санкцій із Росії і до запровадження їх проти України.

«Міжнародна спільнота підтримує нас – не так, як хотілося, починалася стурбованість, глибока, надзвичайно глибока, потім врешті-решт за чотири роки зробили перший крок, «джавеліни» і так далі. Але рух загалом у позитивному настрої і напрямі. Так от, ми не можемо вдаватися до таких дій. Якби Україна могла самочинно протистояти агресії і вирішити питання деокупації, нам не треба було б міжнародних партнерів. Коли ми показали, що ми об’єктивно не можемо, надто висока ціна і країна, держава, суспільство, не готові їх платити – треба спиратися на міжнародну спільноту, діяти разом», – сказав він.

2019

Про долю «ополченочки»

Гриценко, як і низка інших кандидатів, висловився щодо результатів розслідування проекту Bihus.info, назвавши ймовірні розкрадання в оборонній сфері «мародерством на крові». У присвяченому цій темі ефірі програми «Право на владу» йому поставили й інше питання: як, на його думку, має вирішитися доля танкістки угруповання «ДНР» Світлани Дрюк, яка перейшла на бік України.

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«Можна бути командиром полку, але може полк воювати так, щоб нікого не вбити. Якщо вони не вийшли за межі злочинів проти людяності, людства і військових злочинів, які зафіксовані в нашому законодавстві і в тому, про що йшлося в міжнародних деклараціях, значить, вона може бути амністована, немає проблем. Якщо вона вийшла за ці межі, вона повинна сидіти попри те, що перейшла на наш бік», – сказав політик.

Він додав, що для «умовних Моторол», які скоювали злочини проти людяності, амністія неможлива.