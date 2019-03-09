Від танго до стрибків із парашутом. Чому хочуть навчитися кандидати у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA » поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут дізнаєтеся про те, чому хочуть ще навчитися у своєму житті кандидати у президенти України, якщо, звісно, вони вірно зрозуміли запитання.

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Танцювати танго

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Управляти гелікоптером

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Вивчити іноземні мови

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Пілотувати гелікоптер і бути більш стриманим у емоціях​

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Іноді не вистачає 24 годин на добу, тому хотілося б навчитися робити багато справ одночасно. Взагалі, вважаю, вчитися все життя потрібно

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Я постійно вчуся, піднімаю свій професійний рівень, це неперервний процес

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Грі на фортепіано​

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

Керувати гелікоптером і гарно співати

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Завжди, щодня, щомиті намагаюся вчитися. В читанні, в спілкуванні з людьми

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Хотів би освоїти англійську мову, щоб бути у спільному семантичному полі з найбільш розвиненими країнами світу та розуміти інтереси і стиль життя їхніх громадян​

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Не пропускати через себе чуже горе​

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів)​:

Мудрості

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Стрибати з парашутом

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Керувати Всесвітом, не привертаючи увагу санітарів

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Бути у кількох місцях одночасно

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Таких речей багато. Наприклад, дайвінг. Я справді хочу цього навчитися. Або контроль власних емоцій – іноді це вкрай важливо. Щодня життя пропонує нам нові виклики, челенджді, з яких ми маємо робити свої висновки. Щодня новий урок.

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Прощати людей​

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Робити здоровими хворих дітей

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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​