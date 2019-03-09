Від танго до стрибків із парашутом. Чому хочуть навчитися кандидати у президенти

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA » поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут дізнаєтеся про те, чому хочуть ще навчитися у своєму житті кандидати у президенти України, якщо, звісно, вони вірно зрозуміли запитання.
Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:
Танцювати танго
Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:
Управляти гелікоптером
Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:
Вивчити іноземні мови
Євгеній Мураєв, народний депутат Українивисуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):
Пілотувати гелікоптер і бути більш стриманим у емоціях
Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:
Іноді не вистачає 24 годин на добу, тому хотілося б навчитися робити багато справ одночасно. Взагалі, вважаю, вчитися все життя потрібно
Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:
Я постійно вчуся, піднімаю свій професійний рівень, це неперервний процес
Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Грі на фортепіано
Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:
Керувати гелікоптером і гарно співати
Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:
Завжди, щодня, щомиті намагаюся вчитися. В читанні, в спілкуванні з людьми
Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:
Хотів би освоїти англійську мову, щоб бути у спільному семантичному полі з найбільш розвиненими країнами світу та розуміти інтереси і стиль життя їхніх громадян
Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:
Не пропускати через себе чуже горе
Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів):
Мудрості
Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:
Стрибати з парашутом
Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:
Керувати Всесвітом, не привертаючи увагу санітарів
Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):
Бути у кількох місцях одночасно
Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:
Таких речей багато. Наприклад, дайвінг. Я справді хочу цього навчитися. Або контроль власних емоцій – іноді це вкрай важливо. Щодня життя пропонує нам нові виклики, челенджді, з яких ми маємо робити свої висновки. Щодня новий урок.
Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:
Прощати людей
Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:
Робити здоровими хворих дітей
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Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.
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