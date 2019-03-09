Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Березень 2019, Київ 12:07
Політика

Від танго до стрибків із парашутом. Чому хочуть навчитися кандидати у президенти

Кандидати у президенти виборчої кампанії 2019 року відповіли на запитання Радіо Свобода для проекту «Президент UA»

Дивитись коментарі

Радіо Свобода у рамках проекту «Президент UA » поставило однакові запитання усім кандидатам президентської виборчої кампанії 2019 року. Щодня, розпочинаючи з 1 березня, ми публікуємо відповіді на одне із питань. Тут дізнаєтеся про те, чому хочуть ще навчитися у своєму житті кандидати у президенти України, якщо, звісно, вони вірно зрозуміли запитання.

Руслан Кошулинський, колишній віце-спікер парламенту, висуванець партії ВО «Свобода»:

Танцювати танго

Віталій Купрій, народний депутат України, самовисуванець:

Управляти гелікоптером

Олександр Мороз, колишній голова Верховної Ради, висуванець Соціалістичної партії Олександра Мороза:

Вивчити іноземні мови

Євгеній Мураєв, народний депутат України​висуванець партії «Наші» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула):

Пілотувати гелікоптер і бути більш стриманим у емоціях​

Валентин Наливайченко, колишній голова СБУ, висуванець Громадсько-політичного руху Валентина Наливайченка «Справедливість»:

Іноді не вистачає 24 годин на добу, тому хотілося б навчитися робити багато справ одночасно. Взагалі, вважаю, вчитися все життя потрібно

Роман Насіров, колишній голова Державної фіскальної служби, самовисуванець:

Я постійно вчуся, піднімаю свій професійний рівень, це неперервний процес

Андрій Садовий, міський голова Львова, висуванець партії «Об’єднання «Самопоміч» (1 березня 2019 року відкликав свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Грі на фортепіано​

Сергій Тарута, народний депутат України, висунутий партією «Основа»:

Керувати гелікоптером і гарно співати

Олександр Шевченко, народний депутат України, висуванець партії «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»:

Завжди, щодня, щомиті намагаюся вчитися. В читанні, в спілкуванні з людьми

Геннадій Балашов, підприємець, висуванець партії «5.10»:

Хотів би освоїти англійську мову, щоб бути у спільному семантичному полі з найбільш розвиненими країнами світу та розуміти інтереси і стиль життя їхніх громадян​

Роман Безсмертний, у 2005 році працював на посаді віце-прем’єр-міністра, колишній посол України в Білорусі, самовисуванець:

Не пропускати через себе чуже горе​

Дмитро Гнап, журналіст, висуванець партії «Сила людей» (7 березня подав до Центральної виборчої комісії заяву про зняття своєї кандидатури з виборів)​:

Мудрості

Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони України, висуванець партії «Громадянська позиція»:

Стрибати з парашутом

Олександр Данилюк, керівник ГО «Центр оборонних реформ», самовисуванець:

Керувати Всесвітом, не привертаючи увагу санітарів

Дмитро Добродомов, народний депутат України, висуванець партії «Громадський рух «Народний контроль» (7 березня заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка):

Бути у кількох місцях одночасно

Володимир Зеленський, шоумен, актор, художній керівник ТОВ «Квартал 95», висуванець партії «Слуга народу»:

Таких речей багато. Наприклад, дайвінг. Я справді хочу цього навчитися. Або контроль власних емоцій – іноді це вкрай важливо. Щодня життя пропонує нам нові виклики, челенджді, з яких ми маємо робити свої висновки. Щодня новий урок.

Ілля Кива, майор поліції, висуванець Соціалістичної партії України:

Прощати людей​

Аркадій Корнацький, народний депутат України, самовисуванець:

Робити здоровими хворих дітей

Читайте ще:

Якими словами кандидати у президенти коротко представляють Україну

Від шкарпеток Киви до космольота Насірова: що кандидати у президенти взяли б із собою на Марс​

Від «Покровських воріт» до «Бійцівського клубу»: улюблені фільми кандидатів у президенти​

Від «Атланта» Айн Ренд до «Мистецтва війни» Сунь Цзи​: що читають кандидати у президенти

Участь у проекті Радіо Свобода «Президент UA» могли взяти усі кандидати у президенти. На запитання не відповіли, серед інших, Юрій Бойко, Ольга Богомолець, Олег Ляшко, Ігор Смешко, Сергій Тарута, Юлія Тимошенко, а також Петро Порошенко.​

  • 16x9 Image

    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG