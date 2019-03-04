«Там после путча – беспредел!» Історія «ополченочки» розділила «братні народи» «ДНР» і «ЛНР»

Цінний свідок: Служба безпеки України підтвердила виведення на підконтрольну урядові територію танкістки угруповання «ДНР» Світлани Дрюк. СБУ каже, що найманка винесла важливу інформацію про структуру російських сил на Донбасі. Про те, що прототип «Ополченочки», танкістка Світлана Дрюк, перейшла на бік України і, власне, вже давно працює на українську розвідку, розповів напередодні в телепрограмі «ТСН» на каналі «1+1» журналіст Андрій Цаплієнко. В «офіційному» полі угруповань «ЛДНР» – наразі лише заява з Донецька, в якій «спростовують» повідомлення СБУ про перехід жінки на бік України і стверджують, ніби СБУ «викрала» її і чинить тепер на неї «бузувірські методи впливу». А от реакція на нібито непідконтрольному окупаційним адміністраціям полі – у соцмережах – на дещо вказує.

Отже, що сталося?

Світлана Дрюк, колишня учасниця збройного формування «ДНР» (так звана «начальник штабу танкового батальйону»), перейшла на бік України.

І що тут особливого?

Справа в тому, що Дрюк у певний момент своєї «ополченочної» кар’єри командувала танковим екіпажем російських гібридних сил на Донбасі. Цей екіпаж став прототипом героїв пропагандистського фільму «Ополченочка», який уже другий рік знімають у Луганську і прем’єру якого обіцяли на День перемоги 9 травня 2019 року.

Версія, яку озвучують у сюжеті «ТСН», – що Світлана Дрюк справді служила у збройному формуванні «ДНР», потім почала працювати на розвідку України і от, зрештою, заговорила про це публічно, коли українські спецслужби евакуювали з окупованої території її дітей. Повний сюжет дивіться тут.

У цій історії, як і у будь-чому, пов’язаному зі спецслужбами, залишається багато неочевидного: чи справді Дрюк починала як російська найманка, а потім була завербована? Чи вона працювала на українські спецслужби від початку? А може, вона, навпаки, залишається на службі російських сил і дурить СБУ? Чи вона – реально важливий свідок, якому тепер загрожує небезпека? Усі ці версії обговорюють люди у соцмережах – як із українського, так і з російського ідеологічного боку.

А ще – саме з російського – через «Ополченочку» можна простежити кілька показових тенденцій.

Перше. В «ЛНР» «бардак», каже «ДНР»

Новина про перехід найманки сьогодні популярна в пабліках, близьких до угруповання «ДНР». Її не замовчували, а, навпаки, – всіляко розкручували. Подача часто така: безлад у лавах «ЛНР». А то й більше – співпраця з українськими спецслужбами. Це видається показовим, якщо врахувати, що чимало оглядачів пророкують чергову заміну керівництва російських гібридних сил у Луганську – усунення з посади ватажка Леоніда Пасічника: він узагалі останнім часом практично відсутній у публічному полі. Так це чи ні, незрозуміло, але зараз ми бачимо, принаймні, що його ніхто не захищає. А навпаки: всі російські пропагандистські сили протягом понеділка ніби працювали на темі «зради луганської ополченки» – хоча вона взагалі-то «донецька».

«В «ЛНР» после путча царит беспредел в разведке и госструктурах», – пише один із коментаторів. А далі – звинувачення на адресу Ігоря Корнета (якщо пам’ятаєте – це він фізично здійснив так званий «переворот» проти Ігоря Плотницького).

Одним словом, скандал із найманкою, що перейшла на бік України, провів межу між двома збройними формуваннями, підконтрольними Росії. «Страшная невыносимая мерзость, которую никто не ожидал, произошла в «ЛНР», – пише цього дня донецький паблік. А луганський, копіюючи цей же текст слово в слово, виправляє в кінці: «произошла в «ДНР»:

Друге. Ще одна Савченко, кажуть боти

Періодично у сепаратистському сегменті трапляється теза про те, що Дрюк – це «друга Савченко». І залишають такі коментарі на сторінках на кшталт «Новоросії» і «Ополчення» переважно боти, як можна судити за характерними ознаками. Таким чином, репутаційний удар по окупаційних силах дещо пом’якшується: мовляв, усе іде за планом. «Цілком можливо, що вони виконує особливо важливе завдання, як і Надя Савченко», – пише коментатор.

Так а що там із фільмом?

Про фільм «Ополченочка» в окупованому Луганську вперше заявили в листопаді 2016 року. Автором ідеї та продюсером став москвич родом із Луганська Роман Разум – він же керівник ансамблю «Новоросія», він же і автор головної пісні до фільму. Саме прототипом однієї з цих героїнь і була командир «Вітерець», Світлана Дрюк.

Роль її героїні у фільмі виконує актриса театру-майстерні Н. Л. Скорика на платформі Московського державного інституту культури Наталія Колоскова. У своєму «Інстаграмі» дівчина ділилася фотографіями зі зйомок з хештегом «Новоросія», танки, війна… Крім Наталії Колоскової, у фільмі знялися актори колись Луганського обласного українського музично-драматичного театру, заслужені і народні артисти України, а тепер головні театральні особи «Театру на Оборонній», який залишився в окупації: Віталій Лясніков, Олександр Редя, Наталія Стародубцева і Михайло Голубович. Наталя Поклонська також знялася у фільмі, і це одна з небагатьох людей в акторському складі, хто відомий за межами окупованого Луганська.

Хто фінансував фільм? Трейлер «Ополченочки» з’явився ще в 2017 році. Під відео підпис «перший художній фільм про подвиг і відвагу жителів Донбасу» і вказані картки, куди можна передати фінансову підтримку на зйомки. Конкретної суми, у скільки угрупованню «ЛНР» обійшовся цей пропагандистський фільм, ви не знайдете. Автори не вказують, як і не підтверджують, що гроші видавалися з так званого «держбюджету ЛНР» або ж «народної міліції ЛНР». Спонсором стала «Казачья медия-группа», за словами продюсера, це соратники «отамана» Павла Дрьомова, який загинув у 2015 році.

Дехто з прибічників сепаратизму на Донбасі жартував, що «Ополченочка» – це луганська відповідь російській картині «Крим» (2017 рік). Тільки, на відміну від «ЛНРівской спроби», фільм про Крим знімали дійсно за кошт держбюджету Росії – 400 мільйонів рублів, із участю відомих російських артистів.

Продюсер-сепаратист Роман Разум після новини про танкістку уже відповів: нічого, фільмові не зашкодить, лиш буде додатковий піар. От тільки поява Світлани Дрюк на українському телебаченні і її заява про готовність розповісти всю правду про події на Донбасі тепер навіть псведоісторичність «Ополченочки» – і ту зводить до нуля.