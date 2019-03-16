Не треба засуджувати «Національний корпус» за їхню позицію, але вони не мають застосувати агресію – Тимошенко

Кандидат у президенти України, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що підтримує боротьбу з корупцією, протестні акції активістів, які з нею борються, однак всі вони мають відбуватися без агресії і застосування сили.
«Я хочу, щоб ми зараз не робили підміну понять і щоб ми не засуджували «Національний корпус» за їхню позицію. Так, безумовно, треба звернутися до них і попросити, щоб вони ні в якому разі не застосовували агресію, але висловлювати принципову позицію проти мародерства головнокомандувача на армії – це, мені здається, обов'язок кожного громадянина України», – сказала Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода.
Представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» на сьогодні, 16 березня, запланували у Києві на майдані Незалежності акцію протесту, яка наразі триває: «Ми, як ініціатори акції, вкотре заявляємо, що не плануємо жодних силових та незаконних дій під час проведення заходу 16 березня, який матиме виключно мирний характер».
Увечері 16 березня «Національний корпус» у Facebook заявив, що «влада планує провокації на акції протесту у Києві 16 березня», зокрема, «організовує автобуси з проплаченими «тітушками» з кількох регіонів України», завданням яких є «здійснювати провокації нібито від імені учасників мітингу».
В СБУ заявили, що «складно без іронії коментувати» заяви «Національного корпусу» про провокації 16 березня.
Тиждень тому, 9 березня, представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.
Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві.
Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.
Радник міністра МВС Іван Варченко повідомив, що 25 правоохоронців потребували медичної допомоги після сутичок у Києві і Черкасах 9 березня.
Повне інтерв'ю з Юлією Тимошенко читайте та дивіться у понеділок, 18 березня, на сайті Радіо Свобода
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