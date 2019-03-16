Не треба засуджувати «Національний корпус» за їхню позицію, але вони не мають застосувати агресію – Тимошенко

Кандидат у президенти України, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що підтримує боротьбу з корупцією, протестні акції активістів, які з нею борються, однак всі вони мають відбуватися без агресії і застосування сили.

«Я хочу, щоб ми зараз не робили підміну понять і щоб ми не засуджували «Національний корпус» за їхню позицію. Так, безумовно, треба звернутися до них і попросити, щоб вони ні в якому разі не застосовували агресію, але висловлювати принципову позицію проти мародерства головнокомандувача на армії – це, мені здається, обов'язок кожного громадянина України», – сказала Юлія Тимошенко в інтерв'ю Радіо Свобода.

Представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» на сьогодні, 16 березня, запланували у Києві на майдані Незалежності акцію протесту, яка наразі триває: «Ми, як ініціатори акції, вкотре заявляємо, що не плануємо жодних силових та незаконних дій під час проведення заходу 16 березня, який матиме виключно мирний характер».

Увечері 16 березня «Національний корпус» у Facebook заявив, що «влада планує провокації на акції протесту у Києві 16 березня», зокрема, «організовує автобуси з проплаченими «тітушками» з кількох регіонів України», завданням яких є «здійснювати провокації нібито від імені учасників мітингу».

В СБУ заявили, що «складно без іронії коментувати» заяви «Національного корпусу» про провокації 16 березня.

Тиждень тому, 9 березня, представники праворадикальної партії «Національний корпус» і її напіввоєнізованого крила «Національні дружини» влаштували акції з вимогами взяти під варту фігурантів звинувачень проекту «Бігус.інфо» в розкраданні в оборонній промисловості Олега Гладковського, якого називають наближеним до президента Петра Порошенка, і його сина Ігоря, а також арештувати їхні рахунки.

Акції відбулися спершу в центрі Києва, потім біля будівлі Адміністрації президента в Києві.

Пізніше цього ж дня у Черкасах після виступу мітингу Петра Порошенка представники «Національного корпусу» намагались заблокувати його кортеж. Почалася бійка. Активісти спробували прорватись на сцену, застосовуючи піротехніку, поліція застосувала силу.

Радник міністра МВС Іван Варченко​ повідомив, що 25 правоохоронців потребували медичної допомоги після сутичок у Києві і Черкасах 9 березня.

Повне інтерв'ю з Юлією Тимошенко читайте та дивіться у понеділок, 18 березня, на сайті Радіо Свобода