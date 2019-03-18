Тимошенко пояснила, як планує знизити ціну на газ

Ціну на газ можна знизити, якщо продавати його з рентабельністю в 30%, заявила в ефірі Радіо Свобода кандидатка в президенти України Юлія Тимошенко.

Вона висловила своє схвалення з приводу того, що уряд не став продовжувати контракт із чинним директором «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим, і пояснила свою позицію щодо підвищення ціни на газ (яке Тимошенко послідовно критикує).

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«Аксіома №1: в Україні не існує ринкової ціни на природній газ. Чому? Тому що не існує ринку. У нас на 100% монополія. І цю монополію створили вручну. Саме тому, коли ціна монопольна, вона не є ринковою. Якщо немає ринку, то ціну на газ «ринкову» встановив уряд своєю постановою. При цьому, заклали для українського газу рентабельність між 200% і 300%, що саме по собі є економічним грубим безглуздям. Це корупція, яка прикрита непоганими гаслами. Ця корупція буде демонтована», – сказала лідерка партії «Батьківщина».

Вона також вчергове запевнила, що потреби населення повністю покриває газ власного видобутку. І додала, що ціну на газ можна знизити, якщо продавати блакитне паливо з прибутковістю в 30%.

«Тоді ми з вами чітко будемо розуміти, що ціна на український газ для населення і для бюджетної сфери буде формуватися так: видобуток, транспортування до споживача, безпосередньо до конфорок людей, далі – податки, 30% прибутки. І все це складає 3 гривні 50 копійок за кубометр. А сьогодні український газ людям продають по 8 гривень 55 копійок. І це не ринок. Це величезна прихована корупція», – вважає Тимошенко.

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«Нафтогаз» вважає ринковою ціною газу 10 гривень 65 копійок за кубометр. Це, за підрахунками компанії, дозволило б «Укргазвидобуванню» упродовж п’яти років збільшити видобуток до 20 мільярдів кубометрів.

Обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 досяг 21 мільярда кубометрів. Водночас обсяг споживання газу більший – 32,3 мільярда.

Повне інтерв’ю з Юлією Тимошенко дивіться на сайті Радіо Свобода.