Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Березень 2019, Київ 19:33
Новини | Економіка

Гройсман обговорить з наглядовою радою «Нафтогазу» пропозицію продовжити контракт з Коболєвим

Гройсман планує оброворити з наглядовою радою «Нафтогазу» питання контракту Коболєва

Дивитись коментарі

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман збирається обговорити з наглядовою радою «Нафтогазу» пропозицію продовжити контракт з чинним головою правління компанії Андрієм Коболєвим. Про це він заявив під час візиту до Харкова 14 березня.

«Що стосується наглядової ради. Вона внесла пропозицію підписати новий контракт на нових умовах, які достатньо близькі до того, що я вимагав. Це одна з перших адекватних пропозицій, які отримав уряд від наглядової ради. Будемо проговорювати для фіналізації рішення», – зазначив прем’єр.

Як повідомила 13 березня «Економічна правда», наглядова рада НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення рекомендувати Кабміну повторно призначити Андрія Коболєва головою правління компанії щонайменше на рік — до 2020 року. При цьому зарплату Коболєву пропонують зменшити вдвічі.

Коболєв: був здивований пропозицією Міллера просто взяти і продовжити угоду – відео
Embed
Коболєв: був здивований пропозицією Міллера просто взяти і продовжити угоду – відео

No media source currently available

0:00 0:02:42 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Кабінет міністрів України на засіданні 6 березня оголосив відкритий конкурсна посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У рішенні уряду йдеться, що конкурс стартує 23 березня – на наступний день після завершення контракту чинного голови нафтогазової компанії, уточнили у прес-службі уряду. Конкурсний відбір триватиме впродовж 30 календарних днів, оголосили в уряді.

Голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив у Києві 6 березня, що рішення уряду про оголошення конкурсу на заміщення позиції голови компанії суперечать чинному законодавству.

Андрій Коболєв став головою правління компанії в березні 2014 року. Під його керівництвом компанія виграла кілька позовів до російського «Газпрому».

За даними «Нафтогазу», НАК є провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG