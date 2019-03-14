Гройсман обговорить з наглядовою радою «Нафтогазу» пропозицію продовжити контракт з Коболєвим

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман збирається обговорити з наглядовою радою «Нафтогазу» пропозицію продовжити контракт з чинним головою правління компанії Андрієм Коболєвим. Про це він заявив під час візиту до Харкова 14 березня.

«Що стосується наглядової ради. Вона внесла пропозицію підписати новий контракт на нових умовах, які достатньо близькі до того, що я вимагав. Це одна з перших адекватних пропозицій, які отримав уряд від наглядової ради. Будемо проговорювати для фіналізації рішення», – зазначив прем’єр.

Як повідомила 13 березня «Економічна правда», наглядова рада НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення рекомендувати Кабміну повторно призначити Андрія Коболєва головою правління компанії щонайменше на рік — до 2020 року. При цьому зарплату Коболєву пропонують зменшити вдвічі.

Кабінет міністрів України на засіданні 6 березня оголосив відкритий конкурсна посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У рішенні уряду йдеться, що конкурс стартує 23 березня – на наступний день після завершення контракту чинного голови нафтогазової компанії, уточнили у прес-службі уряду. Конкурсний відбір триватиме впродовж 30 календарних днів, оголосили в уряді.

Голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив у Києві 6 березня, що рішення уряду про оголошення конкурсу на заміщення позиції голови компанії суперечать чинному законодавству.

Андрій Коболєв став головою правління компанії в березні 2014 року. Під його керівництвом компанія виграла кілька позовів до російського «Газпрому».

За даними «Нафтогазу», НАК є провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.