Уряд оголосив конкурс на посаду голови правління «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України оголосив відкритий конкурс на посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 6 березня.

Конкурс стартує 23 березня – на наступний день після завершення контракту чинного голови нафтогазової компанії, уточнили у прес-службі уряду.

Конкурсний відбір триватиме впродовж 30 календарних днів.

На даний час «Нафтогаз» очолює Андрій Коболєв, який став головою правління компанії в березні 2014 року.

За даними «Нафтогазу», НАК є провідним підприємством паливно – енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.