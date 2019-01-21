Росія намагається уникнути виплати програних у Стокгольмі компенсацій – Коболєв

Російська сторона намагається вийти із ситуації щодо програних «Нафтогазові України» позовів у Стокгольмському арбітражному суді, повідомив голова компанії Андрій Коболєв.

«Російська сторона шукає варіанти виходу із ситуації щодо двох програних судових процесів у Стокгольмі. Вони трохи змінюють свою позицію: якщо раніше лунала фраза «відновити баланс», то зараз лунає «нульовий варіант на корпоративному рівні», – сказав голова правління «Нафтогазу».

Коболєв при цьому пояснює, що його компанія готова до різних варіантів, але виключно в рамках нині чинного українського законодавства.

«Ми готові до будь-яких варіантів, але за умови, що вони відповідають уже ухваленим рішенням у Стокгольмі й передбачають повне виконання Росією своїх зобов’язань за двома справами», – пояснив керівник «Нафтогазу».

Тим часом, Росія вважає, що перед тим, як перейти до розробки положень наступного газотранспортного контракту між Україною та Росією, слід «владнати» судові позови і визначитися із законодавством України – таку заяву зробив у Брюсселі міністр енергетики Росії Олександр Новак.

«По-перше, мають бути врегульовані всі судові розгляди, що нині відбуваються між компаніями «Газпром» і «Нафтогаз». По-друге, мають бути представлені чіткі правила й нормативно-правові акти з боку України, яка змінює своє законодавство. Водночас мають бути представлені параметри щодо тарифу, який має бути конкурентним відносно інших газопроводів і проектів», – сказав російський міністр.

Олександр Новак вважає, що позови української сторони, включно з останнім, майже на 12 мільярдів доларів, завищені і «не мають стосунку до дійсності».

Як одну з основних умов продовження транзиту після 31 грудня 2019 року Росія висуває вимогу до України відмовитися від виграних у Стокгольмському арбітражному суді позовів.

Минулого року ця міжнародна арбітражна установа за результатами розгляду двох справ зобов’язала «Газпром» сплатити «Нафтогазові» 2,7 мільярда доларів компенсації. Російський газовий монополіст відмовляється визнавати ці передбачені контрактом арбітражні рішення, судові розгляди навколо них тривають. Як заявив у Брюсселі виконавчий директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко, в України є доволі високі шанси знову виграти й новий арбітражний позов щодо «Газпрому», і це, в разі припинення наступного року транзиту російського газу через Україну, може коштувати йому ще майже 12 мільярдів доларів компенсації.

Переговори щодо майбутніх газотранспортних угод між Києвом і Москвою відбулися у Брюсселі під головуванням віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича й із участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і міністра енергетики Росії Олександра Новака.

Це було чергове, друге коло тристоронніх переговорів із участю представників України, Росії і ЄС про імпорт до України і транзит через Україну російського газу після 2019 року. Напередодні українська сторона заявляла, що головне завдання України на цих переговорах – зберегти транзит і підписати нові контракти відповідно до європейських правил. Перша зустріч на таких переговорах відбулася в липні 2018 року.