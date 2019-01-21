Керівник «Нафтогазу» пояснив подальші кроки в газових переговорах із Росією

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв пояснив після тристоронніх переговорів щодо майбутньої газотранспортної угоди між Україною і Росією у Брюсселі подальші кроки в цих переговорах із Росією.

За його словами, в березні-квітні Україна і ЄС обговорять реакцію на російську газову пропозицію щодо можливих обсягів і термінів контракту.

«Далі буде оцінка даних пропозицій українською стороною. Ми зробимо свою «домашню роботу», і ми домовилися з Єврокомісією, що в березні-квітні буде наступна зустріч з європейцями, де ми обговоримо реакцію на їхню (російську – ред.) пропозицію», – заявив він, додаючи, що сподівається, що росіяни в цій зустрічі теж візьмуть участь.

Андрій Коболєв при цьому додав, що всі умови наступного контракту мають базуватися на європейському законодавстві.

«У нас із Європейською комісією є спільна позиція: будь-які нові умови транзиту мають бути основані на європейських принципах, які Україна імплементує. Ми, «Нафтогаз», збираємося їх неухильно дотримуватися», – заявив Коболєв.

Він також висловив здивування, що російська сторона на цих переговорах запропонувала просто продовжити нині чинний контракт на транзит газу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін уточнив, що зараз законодавча база в Україні відповідає європейській, тож повертатися до старих контрактів, як це пропонують росіяни, немає можливості.

«Зараз умови абсолютно інші, й наше законодавство відповідає європейському. Тому повернення до якихось минулих «договорняків» просто неможливе», – заявив міністр.

Переговори щодо майбутніх газотранспортних угод між Києвом і Москвою відбулися у Брюсселі під головуванням віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича й із участю міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і міністра енергетики Росії Олександра Новака.

Це було чергове, друге коло тристоронніх переговорів із участю представників України, Росії і ЄС про імпорт до України і транзит через Україну російського газу після 2019 року. Напередодні українська сторона заявляла, що головне завдання України на цих переговорах – зберегти транзит і підписати нові контракти відповідно до європейських правил.

Перша зустріч на таких переговорах відбулася в липні 2018 року. Тоді представники ЄС, України і Росії по суті не ухвалили ніяких рішень, лише домовилися провести зустріч на рівні експертів у вересні 2018 року. На ту зустріч російська сторона не з’явилася. Так само, стверджують у Києві, Росія зірвала таку зустріч експертів і в новий її термін, 12 січня цього року.