У Брюсселі відбудуться тристоронні переговори щодо газових контрактів між Україною та Росією

У Брюсселі 21 січня відбудуться тристоронні переговори за участю України, ЄС та Росії стосовно газових контрактів.

Як зазначав раніше голова НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв, головне завдання України на цих переговорах – зберегти транзит і підписати нові контракти відповідно до європейських правил. За його словами, це має гарантувати, що Україна отримає передбачені обсяги транзиту, а якщо «Газпром» відмовиться виконувати зобов’язання транспортувати через Україну договірні обсяги, Україна отримає відшкодування.

Перша зустріч на таких переговорах відбулася в липні 2018 року. Тоді представники ЄС, України і Росії по суті не ухвалили ніяких рішень, лише домовилися провести зустріч на рівні експертів у вересні 2018 року. На ту зустріч російська сторона не з’явилася. Так само, стверджують у Києві, Росія зірвала таку зустріч експертів і в новий її термін, 12 січня цього року.

Наразі в Росії кажуть, що на переговори 21 січня її представники прибудуть.