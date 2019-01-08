У 2020 році «Нафтогаз» продаватиме газ за ринковою ціною – меморандум програми МВФ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» до січня 2020 року вирівняє ціни на газ для населення із ринковими – таке зобов’язання бере на себе Україна згідно з Меморандумом про економічну і фінансову політику за програмою фінансової допомоги stand-by між Україною і Міжнародним валютним фондом, оприлюдненим 8 січня.

«З 1 січня 2020 року «Нафтогаз» продаватиме газ домогосподарствам та теплокомуненерго за ціною, що буде домінувати на ринку», – йдеться в документі.

Як зазначено в документі, Україна також скасувала можливість оплачувати опалення в розстрочку для тих, хто не отримує субсидії.

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У березні 2019 року уряд планує запустити пілотний проект із монетизації субсидій. Очікується, що монетизація працюватиме з січня 2020 року.

«Крім того, з липня 2019 року ми запустимо Фонд енергоефективності, щоб сприяти зниженню споживання газу в Україні», – йдеться в меморандумі.

В Україні з 1 січня зросли тарифи на опалення і гарячу воду внаслідок росту цін на газ.

Підвищення цін на газ було однією з умов схвалення МВФ та іншими глобальними фінансовими організаціями нових програм співпраці з Україною.

У грудні 2018 року МВФ затвердив нову програму фінансової підтримки України на суму 3,9 мільярда доларів США.