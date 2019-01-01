В Україні з 1 січня подорожчали опалення та гаряча вода

Зростання тарифів на гарячу воду та опалення з 1 січня пов'язане з підвищенням цін на газ, вказано в постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Регулятор затвердив нові тарифи 10 та 11 грудня 2018 року, рішення оприлюднили в газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП Оксана Кривенко вказала, що підвищення тарифів на опалення та гарячу воду пов'язане з рішенням уряду про підвищення тарифів на газ, оскільки газ в середньому по Україні займає 76% в ціні виробництва теплової енергії.

Водночас вона заявила, що нові тарифи не перевищують розміру підвищення цін на газ для населення (на 23,5%).

Зокрема, тариф «Київтеплоенерго» на виробництво тепла для жителів Києва зріс на 22,7%.

Підвищення цін на газ було однією з умов схвалення МВФ та іншими глобальними фінансовими організаціями нових програм співпраці з Україною.