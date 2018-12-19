Нова програма МВФ для України: що це означає і що кажуть на Заході?

Міжнародний валютний фонд затвердив нову угоду про виділення фінансової підтримки Україні на суму 3,9 мільярда доларів США. Рада директорів Світового банку також вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів. Що це означає, які обидві фінансові установи ставлять пріоритети і що про це говорять на Заході?

Коли очікувати грошей?

Рішення МВФ оголосили 18 грудня: згідно з новою 14-місячною програмою, Україні виділять 3,9 мільярда доларів. Виплата в 1,4 мільярда доларів США очікується вже до 25 грудня. Рішення про наступні дві виплати оголосять у травні й листопаді.

Нова 14-місячна програма stand-by замінила попередній чотирирічний пакет розширеного кредитування, узгодженого ще у березні 2015 року.

Визначення stand-by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди і за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фондові.

«Важливі рішення для забезпечення фінансової стабільності нашої країни та активізації процесу реформ і заохочення інвестицій навіть у складні часи російської агресії», – прокоментував це на своїй сторінці у фейсбуці посол України у США Валерій Чалий.

«Українська влада успішно відновила макроекономічну стабільність і зростання за підтримки міжнародної спільноти», – цитує першого заступника керівного директора МВФ Дейвіда Ліптона видання Financial Times.

Що це дає?

Угода з МВФ допоможе Україні, серед іншого, заспокоїти інвесторів, утримати свої економічні здобутки і стане основою для подальшого стійкого зростання. Це також відкриває двері для Європейського союзу та інших іноземних донорів для надання подальшої допомоги.

«Рішення МВФ допоможе надати впевненості інвесторам у рік, коли інші ринки, що розвиваються, зазнали удару, і, власне, Україну називають серед найбільш вразливих. Україна має сплатити майже 5 мільярдів доларів іноземним кредиторам в 2019 році», – пояснює агентство Bloomberg.

Пріоритети МВФ

Пріоритети МВФ тим часом зосереджуються на скороченні державного боргу, подальшому зниженні інфляції із збереженням гнучкого режиму валютного курсу, посиленні фінансового сектора, сприянні відновленню активів і відродженні банківського кредитування, а також просуванні структурних реформ, зокрема для вдосконалення адміністрування податків, приватизації й управління, мовиться на сайті установи.

Що кажуть на Заході?

На Заході звернули увагу, серед іншого, на те, що рішення провідних світових фінансових установ передує президентським виборам в Україні.

Наприклад, Тімоті Еш, стратег компанії BlueBay Asset Management, у своєму твітері зауважив: «Що ж, це допоможе, але самого по собі цього недостатньо. Хто б не виграв президентські вибори, він/вона матиме ухвалити низку складних рішень, і першим буде рішення стосовно подальших відносин з МВФ. SBA (stand-by) справді є лише мостом. Україні потрібен EFF (Extended Fund Facility)».

Дослідник аналітичного центру Carnegie Endowment Балаж Ярабік тим часом зауважує: «Відновлена підтримка МВФ і Світового банку є ключовою для України… міжнародні фінансові установи продовжують (надто сильно) наголошувати на макроекономічній стабільності й ігнорувати бідність, і це створює найбільший політичний головний біль для влади напередодні виборів 2019 року».

А кореспондент агентства Reuters Маттіас Вільямс зазначив, що рішення МВФ як раз вчасно ухвалили напередодні Різдва.

Що каже уряд України?

Раніше цього ж дня Рада директорів Світового банку вирішила надати Україні фінансові гарантії на 750 мільйонів доларів, про що повідомив президент України Петро Порошенко.

«Такі рішення провідних світових фінансових інституцій забезпечують сталість нашого впевненого руху і зміцнюють стійкість України на фоні складних внутрішніх і зовнішніх викликів», – написав Порошенко на своїй сторінці у фейсбуці.

«Це важлива підтримка для нас, адже вона дозволяє фінансово впевнено пройти 2019 рік – піковий з огляду на обсяг запланованих боргових виплат», – зазначив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Він додав, що за останні роки вдалося стабілізувати економічну ситуацію.

«Вже 11 кварталів поспіль маємо економічне зростання. На 2019 рік маємо збалансований бюджет і фундамент для переходу на трирічне бюджетне планування. Співпраця з міжнародними партнерами дає можливість спокійно пройти наступний рік і продовжувати реформи», – наголосив прем’єр.

Світовий банк припустив, що позика частково спрямована на підтримку економічних реформ і зусиль щодо вирішення проблем, які перешкоджають економічному прогресові, в тому числі корупції.

«Загалом, програма реформ… стосується структурних перешкод і надсилає інвесторам сигнал про здатність України підтримувати реформи і вирішувати питання макроекономічної вразливості напередодні виборів 2019 року», – заявила Сату Кахконен, регіональний директор Світового банку в Україні.