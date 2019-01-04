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04 Січень 2019, Київ 11:14
Новини | Економіка

«Нафтогаз» заявив про рекордний річний видобуток газу

Видобуток «Укргазвидобування» за 2018 рік становить 15,496 мільярдів кубометрів газу, заявили у «Нафтогазі»

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Видобуток «Укргазвидобування» за 2018 рік становить 15,496 мільярдів кубометрів газу, що є рекордним показником річного видобутку за 25 років. Про це повідомили у «Нафтогазі».

«За січень-грудень 2018 року було перекрито природне падіння видобутку обсягом близько 950 мільйонів кубометрів і на 246 мільйонів кубометрів перевищено річний видобуток минулого року. У грудні «Укргазвидобування» закріпило значення середньодобового видобутку на рівні 43,7 мільйонів кубометрів, що майже на 1,3 мільйонів кубометрів більше за фактичні показники аналогічного періоду 2017 року», – ідеться у повідомленні.

«Нафтогаз» зазначає, що «Укргазвидобуванню» вдалося покращити показники, зокрема, завдяки збільшенню кількості операцій з інтенсифікації видобутку до 744.

«Також з початку року закінчено бурінням 97 свердловин та введено в експлуатацію 69 нових свердловин. Зазначених результатів вдалося досягти завдяки ефективному використанню наявної ресурсної бази вуглеводнів, хоча більшість родовищ, які дають 95% блакитного палива, виснажені до 87%», – розповіли у «Нафтогазі».

Міський голова Києва Віталій Кличко під час візиту на Дарницьку ТЕЦ у Києві, 13 листопада 2018 Фото Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
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