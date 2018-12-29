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29 Грудень 2018, Київ 21:29
Новини | Економіка

«Нафтогаз» подав позов проти Росії за вкрадені в Криму активи – Коболєв

Коболєв: Юрисдикція – найважчий етап. Якщо ми її доводимо, все інше – це вже питання техніки

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НАК «Нафтогаз України» подав позов до арбітражного суду проти Росії на 5 мільярдів доларів за активи, які втратила компанія в Криму в результаті незаконної анексії півострова. Про це повідомив глава компанії Андрій Коболєв в інтерв’ю радіо «Новое время».

«Щодо Криму ми судимося приблизно на 5 мільярдів доларів проти Росії. Ситуація досить важка, тому що згідно з документами, які сфабрикувала окупаційна влада Криму, або ті люди, які там виступили сепаратистами в першу чергу, вони спробували націоналізувати активи «Нафтогазу» до того моменту, як Росія почала приєднувати півострів до себе», – сказав він.

За його словами, НАК «Нафтогаз України» очікує рішення щодо юрисдикції у наступному році.

«Після цього буде слухання по суті. Юрисдикція – найважчий етап. Якщо ми її доводимо, все інше – це вже питання техніки», – уточнив Коболєв.

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Бурові установки та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» Росія захопила 2014 року під час анексії Криму. Таким чином «Нафтогаз України» втратив контроль над цим кримським підприємством і заявив, що судитиметься з Росією за кримські активи.

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