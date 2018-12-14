Перемога «Ощадбанку» у Міжнародному арбітражі проти Росії є безпрецедентною – Пишний

Через 4,5 роки після анексії Криму Російською Федерацією український «Ощадбанк» домігся у Міжнародному арбітражі присудження компенсацій від Росії за «втрату своїх інвестицій» на півострові: 1,3 мільярди доларів плюс близько 100 тисяч доларів за кожний день, у разі невиконання рішення. Росія не визнає рішення суду. Чи допоможе прецедент з «Ощадбанком» змусити Росію заплатити за Донецьк та Крим? І як змусити Росію платити, попри невизнання нею рішення суду? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорив юрист, голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний.

– Понад два тижні тому Міжнародний арбітраж присудив Росії виплатити компенсацію «Ощадбанку». Коли ви про це дізналися, було здивування?

Рішення арбітражного суду підлягає негайному виконанню й не може бути оскаржене в апеляції.

​– Рішення насправді безпрецедентне і принципово важливе для України. За рішенням Міжнародного арбітражного трибуналу Російська Федерація зобов’язана виплатити державному «Ощадному банку» 1, 3 мільярди доларів. Це сума компенсації за втрачені активи, а також доходи, які міг банк міг би заробити, якби вони йому належали.

Разом з тим, арбітражний суд присудив компенсувати суму витрат, пов’язаних з організацією арбітражу, і навіть витрати на оплату послуг юридичних радників.

Рішення арбітражного суду підлягає негайному виконанню й не може бути оскаржене в апеляції, саме таке формулювання використовує трибунал, тож у разі невиконання рішення Росія має сплачувати відсотки – приблизно 97 тисяч доларів на день.

Принципово важливо й те, що за рішенням арбітражного трибуналу, у разі повернення Автономної Республіки Крим, ми можемо повернути свою власність назад.

– Коли ви починали процес, ви розраховували на перемогу?

– Якби ми не розраховували на перемогу, думаю, ми б не отримали цього результату. Ми готувалися до цього з першого дня, як я прийшов на посаду. Дуже ретельно документували усі події, які відбувалися в Криму. Навіть фіксувалися усі телефонні розмови. Ми готували доказову базу, щоб потім знайти можливість захистити свої права саме у юридичній площині.

«Ощадбанк» – це перша державна компанія, яка отримала відповідне рішення щодо компенсації своїх збитків у зв’язку з експропріацією власності у Криму.

Не багато хто вірив у нашу перемогу. Ми, обираючи юридичного консультанта, звернулися до десяти провідних світових компаній, які спеціалізуються на веденні міжнародних арбітражних процесів. Ми отримали шість відмов. Частина з цих компаній відмовилася у зв’язку з конфліктом інтересів, тому що мали досвід представництва Російської Федерації. А частина компаній сказала, що вони не бачать перспектив.

Чотири юридичних радники заявили себе у якості потенційних консультантів, представивши кожен з них свою юридичну стратегію.

Чому я кажу, що спір безпрецедентний: «Ощадбанк» – це перша компанія, 100% акцій якої належить державі, яка отримала відповідне рішення щодо компенсації своїх збитків у зв’язку з експропріацією власності у Криму.

Ми сформували прецедент, з юридичної точки зору, за яким далі буде, сподіваюся, розвиватися міжнародна правова практика.

Ми використали двосторонню угоду, яка була підписана між Україною та Російською Федерацією щодо захисту іноземних інвестицій. Вона була ратифікована Російською Федерацією. Це досить серйозний аргумент, який посилив нашу позицію.

Якщо необхідно буде надавати консультації, ми публічно заявили, що наша команда готова надати усю необхідну інформацію, консультаційну допомогу тим, хто виявить бажання оформити належним чином свої юридичні претензії й розпочати відповідні арбітражні процедури щодо компенсації збитків завданих у зв’язку з анексією Криму.

– Російська сторона брала участь у розгляді?

– Російська Федерація участі у процесі не брала. Вона заявила про те, що не визнає юрисдикцію арбітражного процесу. Хоча Росія мала усю можливість ознайомитися з матеріалами справи. Навіть під час розгляду арбітражного процесу, який відбувався у Парижі протягом чотирьох безперервних днів, щодня за результатами цього розгляду отримувала відповідну повну стенограму судового засідання. Ми вважаємо, що їх права як відповідача були повністю забезпечені. Відтак, будь-які аргументи можливого оскарження цього рішення або його невизнання – не мають під собою жодних підстав.

Росіяни отримали усю повноту можливостей, які зазвичай має відповідач під час розгляду арбітражних спорів, тому що саме процедурні порушення можуть бути підставою для скасування рішення. Ми дуже ретельно за цим слідкували.

– Як юристи визнали, що ці відділення контролюються Російською Федерацією, хоча з точки зору українського та міжнародного права Крим визнається українським?

– Це ще одна новела нашого арбітражного процесу й у цьому полягає його безпрецедентність. Нам це вдалося без визнання суверенітету Російської Федерації над Автономною Республікою Крим. При цьому ми не можемо заперечити, що росіяни здійснюють ефективний контроль над територією і Росія несе всю повноту відповідальності за дії парламенту Російської Федерації, банку Російської Федерації, за дії так званих органів влади Криму й так званої самооборони Криму. Це, до речі, написано у рішенні арбітражного суду.

– Якщо Російська Федерація не визнає юрисдикції Міжнародного арбітражу, то з якого моменту починається нарахування пені?

– Я зацитую результативну частину рішення, щоб було зрозуміло про що йде мова: «Трибунал заявляє, виносить рішення і наказує у частині, яка стосується компенсації відповідач повинен негайно виплатити позивачеві понесені втрати на суму 1 мільярд 111 мільйонів доларів.

Відповідач негайно сплатить позивачеві суму витрат на арбітражне провадження включаючи адміністративні витрати винагороди та втрати членів трибуналу. Відповідач повинен негайно сплатити позивачу усі судові витрати й винагороди.

Відповідач сплачує позивачеві відсотки нараховані після винесення рішення», на суму згідно з пунктами, які я озвучив раніше. Рішення датоване й офіційно отримане банком 26 листопада цього року, підлягає негайному виконанню.

Це означає, що вже з 27 листопада відбувається нарахування, визначене результативною частиною трибуналу.

– Хто відповідач?

– Це також унікальна річ, відповідачем є саме Російська Федерація як держава.

– У Криму було 405 відділень «Ощадбанку», як оцінювали позов до Російської Федерації? Ви задоволені, що сума у понад мільярд доларів?

– Усі наші розрахунки з точки зору економічних збитків і суми компенсації пройшли дуже ретельну експертизу, трибунал замовив власну експертизу і погодився з нашими розрахунками.

Слухач: Чи є способи, щоб Росія заплатила ці гроші й не могла уникнути відповідальності, попри невизнання юрисдикції суду?

Рішення арбітражу невиконання неможливе, воно тягне за собою відповідальність безпосередньо держави, яка ігнорує цей процес.

– Визнання або невизнання цього рішення особливо на його процедуру не впливає. Російська Федерація є учасником Нью-Йоркської конвенції із виконання арбітражних рішень і вона його належним чином ратифікувала.

Тому ми намагалися й доклали максимальних зусиль для того, щоб саме арбітражний трибунал розглянув наші вимоги до компенсації збитків.

Адже невиконання рішення Арбітражу неможливе, воно тягне за собою відповідальність безпосередньо держави, яка ігнорує цей процес.

Щодо джерел можливого виконання. Це все майно, яке належить Російській Федерації, і яке не підпадає під поняття так званого дипломатичного імунітету – будови дипломатичних установ, консульств. Та і у цьому питанні все далеко неоднозначно. Але цим будуть займатися професіонали.

Це у тому числі майно, яке належить Російській Федерації у державних компаніях, у деяких юрисдикціях і державні компанії. Також якщо хтось повинен заплатити Росії за якимось зобов'язанням певну суму, це може бути джерелом компенсації й виконання цього рішення.

Можливостей багато. Але ця справа не буде легкою, не буде швидкою. Над цим треба буде працювати так само професійно й наполегливо.

– Чи були такі прецеденти?

– Це звична практика для виконання рішень арбітражного суду, Нью-Йоркська конвенція це чітко ратифікує.

– В ОРДЛО 70 відділень банку, які втратив «Ощадбанк». Чи можна отримати компенсацію за ці відділення?

– Це зовсім інша річ. Офіційна позиція Росії «їх там немає». АНаразі у нас немає активного судового юридичного процесу щодо цього втраченого майна. Але ми постійно перебуваємо у пошуку можливих варіантів.

– Ви казали, що є багато компаній, що також зазнали збитків через анексію Криму Росією. Що це за компанії і чи думають вони звертатися до трибуналу і вимагати компенсації?

– Подібний спір веде НАК «Нафтогаз» і вже глибокого просунувся у цьому питанні. «Укренерго» і деякі інші компанії розглядають таку можливість.

Сподіваюся, тепер,вони стануть сміливішими. Найважче першому, коли тобі мало хто вірить і не розглядає це як перспективу.

Наше рішення –це прецедент. Ми можемо проконсультувати, І якщо хтось зважиться на це, будемо лише це вітати.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)