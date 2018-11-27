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27 Листопад 2018, Київ 12:43
Новини | Політика

Росія відмовилася визнати рішення суду за позовом українського «Ощадбанку»

Напередодні український «Ощадбанк» повідомив, що виграв позов проти Росії про стягнення одного мільярда 300 мільйонів доларів

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Росія не визнає рішення міжнародного арбітражного суду при торговій палаті в Парижі про стягнення з неї одного мільярда 300 мільйонів доларів на користь українського державного «Ощадбанку» за позовом у зв’язку з анексією Криму. Про це повідомляють російські новинні ЗМІ з посиланням на Міністерство юстиції Росії.

У відомстві стверджують, що в арбітражу немає юрисдикції для розгляду подібних позовів. У Мін’юсті пообіцяли, що вживатимуть «всіх необхідних заходів», щоб захистити інтереси Росії.

Напередодні український «Ощадбанк» повідомив, що виграв позов проти Росії про стягнення одного мільярда 300 мільйонів доларів. У таку суму був оцінений збиток через втрату активів в анексованому Криму. Тепер банк має намір домагатися виконання рішення у всіх юрисдикціях. Росія може оскаржити це рішення у французькому суді.

У травні 2018 року інший міжнародний арбітраж, Постійний арбітражний суд у Гаазі, виніс рішення за позовом проти Росії через захоплення нею майна у Криму від колишніх (на час анексії півострова) акціонерів нині націоналізованого найбільшого комерційного банку України, «Приватбанку». Сам арбітраж не оприлюднив тексту рішення, але, за інформацією української сторони, в цьому випадку сума присудженого позивачам відшкодування від Росії склала близько 159 мільйонів доларів. Росія заявила, що не визнає того арбітражного рішення.

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