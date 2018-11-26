«Ощадбанк» заявив про перемогу над Росією в міжнародному арбітражі на 1,3 мільярда доларів

Український державний банк «Ощадбанк» заявив про перемогу над Росією в міжнародному арбітражі на суму в 1,3 мільярда доларів у зв’язку зі збитками, зазнаними внаслідок захоплення Росією українського Криму. Це повідомлення на цей час не підтверджене з інших джерел, його також іще не коментували в Росії.

Це рішення задовольнити вимогу щодо компенсації збитків «Ощадбанку», яке ухвалив Арбітражний трибунал у Парижі в рішенні від 26 листопада 2018 року, банк назвав безпрецедентним.

Як мовиться в повідомленні, сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів США плюс відсотки, які будуть нараховуватись із моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації. Це арбітражне рішення є остаточним та обов’язковим для сторін. Сторони зобов’язані виконувати арбітражне рішення без зволікань.

Підготовка справи і її розгляд тривали понад чотири роки, нагадали в «Ощадбанку».

«Сьогодні ми отримали офіційне повідомлення про перемогу! Важко уявити повідомлення, яке б ми потребували наразі більше, ніж це. Враховуючи те, як саме розвиваються наші відносини з агресором, ця перемога має надзвичайне значення не лише для нас, а й для всієї України! З першого дня анексії Криму ми працювали над документуванням злочинів, вчинених проти банку окупаційною владою, готуючись до зустрічі в міжнародних судових інстанціях, – заявив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний. – Сума відшкодування свідчить про те, що арбітраж прийняв усі юридичні аргументи та економічні розрахунки, надані командою «Ощаду». «Ощадбанк» буде рішуче вимагати стягнення присудженої компенсації».

Пишний також закликав інші українські компанії, як державної, так і приватної форм власності, звертатись у міжнародний арбітраж – як він сказав, «для того, щоб відновити справедливість і примусити окупанта відповісти хоча б за економічні втрати України внаслідок розбійницького нападу на нашу країну». За словами банкіра, фахівці «Ощадбанку» готові надати консультації тим організаціям, які підуть шляхом «Ощадбанку» і будуть звертатися до міжнародних судових інституцій та арбітражів проти Російської Федерації з приводу втрат внаслідок агресії у Криму.

«Після отримання в установленому порядку рішення арбітражу «Ощадбанк» почне вживати всіх можливих дій для виконання рішення та стягнення коштів з Російської Федерації. Банк буде активно добиватись виконання Арбітражного рішення щодо активів Росії у відповідних юрисдикціях у всьому світі», – наголосили у прес-службі банку.

У травні 2018 року інший міжнародний арбітраж, Постійний арбітражний суд у Гаазі, виніс рішення за позовом проти Росії через захоплення нею майна у Криму від колишніх (на час анексії півострова) акціонерів нині націоналізованого найбільшого комерційного банку України, «Приватбанку». Сам арбітраж не оприлюднив тексту рішення, але, за інформацією української сторони, в цьому випадку сума присудженого позивачам відшкодування від Росії склала близько 159 мільйонів доларів. Росія заявила, що не визнає того арбітражного рішення.