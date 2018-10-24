Детективи НАБУ затримали 10 осіб у справі про привласнення 20 мільйонів доларів із «Ощадбанку»

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 23 жовтня затримали 10 осіб та повідомили їм про підозру у заволодінні 20 мільйонами доларів США державного акціонерного товариства «Ощадбанк». Про це пізно ввечері 23 жовтня повідомила прес-служба НАБУ.

«Серед підозрюваних — два чинні та один колишній посадовці «Ощадбанку». Зокрема, йдеться про колишню директорку департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ «Ощадбанк»); колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році з держбанку); колишню начальницю відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (наразі — очільниця зазначеного управління держбанку)», – вказано в повідомленні.

«Решта підозрюваних — колишні бенефіціари групи компаній «Креатив», низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач», – додають у НАБУ.

«За даними слідства, у період 2013 –2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 мільйонів доларів США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю», – інформує НАБУ.

Як ідеться в повідомленні, детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у травні 2016 року.