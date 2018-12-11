Голова «Ощадбанку» розповів, на якому етапі виконання рішення арбітражу щодо Росії

Наразі «Ощадбанк» працює над розробкою стратегії виконання рішення Арбітражного суду у своїй справі проти Росії, розповів Радіо Свобода голова правління банку Андрій Пишний.

Він не поділився подробицями, але запевнив, що «Ощадбанк» планує діяти згідно з положеннями Нью-Йоркської конвенції з питань виконання рішень арбітражного суду. Пишний нагадав, що рішення Арбітражного суду, згідно з яким Росія має сплатити державному банку 1,3 мільярди доларів, є обов’язковим для виконання і не підлягає апеляційному оскарженню.

«Ми зараз знаходимося в процесі підготовки. Цей процес – на нього варто витратити час для того, щоб він відбувся не менш успішно, ніж власне сам розгляд наших позовних вимог в Арбітражному трибуналі. Це той час, який треба витратити для того, щоб здобути потім ефективність. Це буде непроста вправа, це буде непростий процес. Ми не маємо жодних ілюзій з точки зору того, хто в нас опонент. Через це ми повинні належним чином підготуватись», – розповів він.

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За словами Пишного, наразі невідомо, скільки часу триватиме підготовчий етап, адже й сам розгляд справи в Арбітражному суді в Парижі з моменту подачі «Ощадбанком» першої арбітражної вимоги в липні 2015 року тривав 3,5 роки.

«Це така тонка матерія, в якій я не готовий давати жодних часових проміжків. Я можу запевнити лише в тому, що ми будемо робити максимум можливого, говорити про якісь терміни зараз як мінімум передчасно», – сказав голова правління.

Він додав, що Нью-Йорксьска конвенція передбачає низку інструментів для стягнення коштів зі сторони, яка має виплатити компенсацію. Серед них: арешт майна, яке належить Росії та її державним компаніям та отримання «Ощадбанком» прав кредитора.

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«Ми, власне, будемо дивитися на всі можливості, які в нас будуть відкриватися в цих 154 юрисдикціях, де рішення арбітражного трибуналу може бути виконане і повинно бути виконане», – запевнив Андрій Пишний.

Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення, за яким Росія має виплатити українському «Ощадному банку» 1,3 мільярда доларів компенсації за збитки, завдані внаслідок захоплення Росією українського Криму 26 листопада 2018 року. Воно є остаточним та обов’язковим для сторін.

Згодом Андрій Пишний повідомив, що кожен день зволікання з компенсацією коштує Росії 97 тисяч доларів додаткових виплат.

Росія заявила, що не визнає рішення Арбітражного трибуналу.