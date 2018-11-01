В Нацбанку вважають, що санкції Росії не вплинуть на макрофінансову стабільність України

Антиукраїнські санкції Москви не вдарять по фінансовій системі України – таку думку висловила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова.

«Більшість санкцій застосовано проти фізичних осіб. Тобто санкції стосуються блокування безготівкових коштів, активів, цінних паперів, всього, що знаходиться на рахунках російських банків в Росії. Мені хочеться вірити, що, враховуючи те, що список складається з депутатів, держчиновників, вони в Росії свої гроші не зберігають. В будь-якому випадку це їхні власні заощадження, і яким чином це вплине на макрофінансову стабільність, хочеться вірити, що ніяк», – сказала представниця Нацбанку.

Вона також звернула увагу, що єдина банківська установа серед компаній, які потрапили під санкції – це банк «Кредит Дніпро». Рожкова висловила надію, що він також не співпрацює з Росією.

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322 громадянина України й 68 українських підприємств опинилися в санкційному списку, затвердженому російським урядом.

22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.

23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввіз до Росії певних товарів українського походження.