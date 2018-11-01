«Приємно і почесно»: представники української влади прокоментували санкції Росії

Представники українського парламенту й уряду прокоментували своє включення до переліку громадян України, на яких поширюються санкції Росії.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян стверджує, що був би засмучений, якби до списку його не включили.

«Втішений, що включаючи мене до санкційного списку, Кремль сам визнав і мене, і багатьох моїх колег з українського уряду людиною чіткої проукраїнської, прозахідної і просто єдиної нормальної позиції. Бути в санкційному списку РФ – приємно і навіть почесно», – заявив він.

Позафракційний народний депутат Борислав Береза також не очікує негативних наслідків для себе у зв’язку з санкціями.

«З таким же успіхом вони могли внести мене до переліку тих, кому заборонено стрибати з даху багатоповерхового будинку чи злітати наступного вівторка на Марс. Стрибати з даху багатоповерхового будинку я не планував і не планую, а на Марс наступного вівторка не зможу, тому що починається пленарна сесія у Верховній Раді», – порівняв депутат.

Він запевнив, що не планує відвідувати Росію чи реєструвати там бізнес.

Колега Берези, парламентар від фракції «Народного фронту» Антон Геращенко висловив думку, що Україна має запровадити точкові санкції, які були б спрямовані на економічні інтереси російської влади та бізнес-еліти.

«Починати треба з конфіскації мана тих депутатів і сенаторів, які голосували за анексію Криму в березні 2014 року», – пропонує Геращенко.

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, коментуючи наявність у списку свого прізвища, запевнила, що не має бізнесу ані в Україні, ані в Росії, тож і постраждати від санкцій не може.

Народні депутати, члени уряду, інші представники української політики (як, наприклад, мер Дніпра Борис Філатов) – загалом 322 громадянина України і 68 українських підприємств опинилися в санкційному списку, затвердженому російським урядом.

22 жовтня президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження економічних санкцій проти України. Тоді він доручив урядові підготувати перелік фізичних і юридичних осіб, на яких будуть поширюватися санкції, і визначити, в чому вони полягатимуть.

23 жовтня Дмитро Медвєдєв заявив, що санкції передбачатимуть блокування активів, заборону на виведення капіталів і постачання низки товарів, а також заборону на ввіз до Росії певних товарів українського походження.