Банк «ВТБ» визнаний неплатоспроможним, вкладники отримають 942 мільйони гривень – НБУ

«ВТБ Банк» визнаний неплатоспроможним – таку заяву 27 листопада оприлюднив Національний банк України. Це рішення НБУ пояснює захистом інтересів вкладників і кредиторів банку.

За інформацією НБУ, 97% вкладників «ВТБ», тобто понад 59 тисяч людей, отримають свої банківські внески в межах суми, гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Сума виплат, за оцінками, складе 942,7 мільйони гривень.

За даними регулятора, банк був віднесений до категорії проблемних 13 листопада, і власники не вжили заходів, щоб виправити ситуацію.

«Зважаючи на відсутність реальних дій з боку власників АТ «ВТБ Банк» для запобігання неплатоспроможності, а також відсутність вжитих та реалістичних заходів для покращення ліквідності банку, та у зв’язку з тим, що діяльність АТ «ВТБ БАНК» не відповідала вимогам банківського законодавства і нормативно-правовим актам Національного банку України, сьогодні Правлінням Національного банку України прийнято рішення про віднесення АТ «ВТБ Банк» до категорії неплатоспроможних», – йдеться в заяві.

НБУ не очікує, що визнання банка неплатоспроможним вплине на всю банківську систему Україну, тому що його частка становить 0,6% від активів платоспроможних банків.

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У «ВТБ Банку» ще на початку листопада оприлюднили заяву після арешту його активів Апеляційним судом Києва. Прес-служба фінансової установи повідомила, що «ВТБ» змушений запровадити комісії та ліміти на зняття готівки через те, що суд заборонив йому продавати стягнені заставні активи й майно, аби поповнити власну ліквідність. Однак, згідно з заявою, менеджмент банку «робив усе можливе для розблокування діяльності банку в максимально стислі терміни».

Згідно зі структурою власності «ВТБ», яку оприлюднив НБУ, 99% установи є власністю російського банку «ВТБ», який своєю чергою, належить:

Російській державній корпорації «Агентство зі страхування вкладів» – 47,2%

Міністерству фінансів Росії – 32,8%

Російському федеральному агентству по управлінню державним майном – 12,1%

У вересні 2018 року Апеляційний суд Києва заарештував акції трьох російських банків – «ВТБ», «Сбербанку» та «Промінвестбанку».