Приватбанк проти колишніх акціонерів: суд Лондона визнав, що не має юрисдикції для розгляду позову

Суд Лондона визнав невідповідним його юрисдикції позов державного ПриватБанку до колишніх акціонерів фінансової установи, повідомляють представники державного банку.

Згідно заяви, оприлюдненої 23 листопада, англійський суд дійшов висновку, що не має юрисдикції для розгляду позову Приватбанку проти його колишніх акціонерів.

Також зазначається, що судове рішення поки не було офіційно винесене, оскільки суддя розглядає питання щодо суми достатньо обґрунтованої справи банку, що було подане для розгляду сьогодні вранці.

Суддя Фанкорт у Високому Суді Лондона визнав, що банк став жертвою масштабних шахрайських дій, - на суму приблизно від 329 млн доларів США до 1,2 млрд доларів, стверджують при цьому в Приватбанку.

«Це судове рішення є лише першим етапом процесу та банк отримав дозвіл на його оскарження в питанні юрисдикції, і беззаперечно впевнений, що в кінцевому підсумку йому вдасться привести свої позовні вимоги до розгляду в суді Лондона», - мовиться в заяві.

В Приватбанку повідомили, що судовий наказ про всесвітній арешт активів залишиться чинним у повному розмірі до розгляду в Апеляційному суді інших питань банку щодо отримання дозволу на оскарження з інших підстав.

Голова правління Приватбанку Петр Крумханзл заявив, що банк продовжуватиме повернення виведених під час націоналізації коштів за допомогою судового процесу в Лондоні.

Сам Ігор Коломойський чи його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов не коментували перебігу процесу в лондонському суді.

На початку серпня Приватбанк повідомив англійському суду, що позов як підстава для судового наказу про арешт активів включає заяви, що Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов незаконно привласнили з банку 1,9 мільярда доларів США у 2014 році шляхом укладення низки удаваних правочинів, що мали наслідком переказування грошових коштів компаніям, якими вони таємно володіли чи контролювали