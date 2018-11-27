«Ощадбанк»: Росія зобов’язана платити 97 тисяч доларів щодня у випадку невиконання рішення суду

Росія буде зобов’язана платити близько 97 тисяч доларів щодня у випадку невиконання рішення Арбітражного трибуналу в столиці Франції Парижі, повідомив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний у Facebook.

«[Близько] 97 тисяч доларів США. Саме така сума з сьоднішнього дня і щодня нараховуватиметься за рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі у разі невиконання Російською Федерацією зобов’язання відшкодувати «Ощадбанку» майже 1,3 мільярда доларів збитків, завданих внаслідок анексії і окупації АР Крим», – заявив Пишний.

Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив відповідне рішення 26 листопада 2018 року. Воно є остаточним та обов’язковим для сторін.

В «Ощадбанку» нагадали, що підготовка справи та її розгляд тривали понад чотири роки.

Росія заявила, що не визнає рішення Арбітражного трибуналу.