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27 Листопад 2018, Київ 21:05
Новини | Події

«Ощадбанк»: Росія зобов’язана платити 97 тисяч доларів щодня у випадку невиконання рішення суду

Згідно з рішенням суду, Росія винна «Ощадбанку» майже 1,3 мільярда доларів збитків

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Росія буде зобов’язана платити близько 97 тисяч доларів щодня у випадку невиконання рішення Арбітражного трибуналу в столиці Франції Парижі, повідомив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний у Facebook.

«[Близько] 97 тисяч доларів США. Саме така сума з сьоднішнього дня і щодня нараховуватиметься за рішенням Арбітражного трибуналу в Парижі у разі невиконання Російською Федерацією зобов’язання відшкодувати «Ощадбанку» майже 1,3 мільярда доларів збитків, завданих внаслідок анексії і окупації АР Крим», – заявив Пишний.

Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив відповідне рішення 26 листопада 2018 року. Воно є остаточним та обов’язковим для сторін.

В «Ощадбанку» нагадали, що підготовка справи та її розгляд тривали понад чотири роки.

Росія заявила, що не визнає рішення Арбітражного трибуналу.

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