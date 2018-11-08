Филиалы «Ощадбанка» работают нерегулярно, о комплексных услугах говорить не приходится – так характеризуют работу Контрольных пунктов въезда-выезда правозащитники и представители благотворительных организаций. До сих пор на пропускных пунктах не работают регулярно логистические центры, не на всех обеспечены элементарные навесы и туалеты, а зима близко. Но тысячи людей ежедневно вынуждены выстаивать многочасовые очереди на КПВВ. Улучшать условия необходимо, считают эксперты.

​Примерно десять тысяч украинцев каждый день пересекают КПВВ «Майорск», он объединяет Бахмут и неподконтрольную Горловку. Не хватает туалетов, а пункты оказания помощи есть лишь те, которые организовали международные организации. К такому выводу пришла после посещения пункта пропуска уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Еще в 2017 году на КПВВ начали иногда выезжать мобильные передвижные пункты «Ощадбанка». Если бы они это делали регулярно и оповещали граждан, это значительно облегчило и ускорило бы прохождение КПВВ и возврат домой для тех, кто живет на неподконтрольной территории. Омбудсмен Людмила Денисова пообещала наладить работу этих передвижных пунктов «Ощадбанка».

Графики выплаты пенсий необходимо скоординировать с теми днями, когда приезжают эти мобильные пункты обслуживания клиентов «Ощадбанка»

«Графики выплаты пенсий необходимо скоординировать с теми днями, когда приезжают эти мобильные пункты обслуживания клиентов «Ощадбанка». Мы это сделаем. Я знаю, что они («Ощадбанк» – ред.) закупили достаточно оборудования. И если оповещать граждан, то им будет проще, они не будут тратить средства и время на то, чтобы ездить в Бахмут», – считает Людмила Денисова

Люди с ночи занимают очереди на КПВВ и не могут проехать, рассказывает пенсионер Галина Петровна (имя изменено в целях безопасности). Женщина вынуждена каждые 2 месяца ездить за пенсией из Ясиноватой на неподконтрольной территории в Бахмут и говорит, что не пойдет ни на какие передвижные пункты «Ощадбанка». Пенсионерка говорит, что ее «отслеживают», и если она каждые два месяца не будет появляться в Бахмуте, ее лишат пенсии. Говорит, что такое уже случалось с ее знакомыми.

«Ощадбанк» фотографирует, отслеживает, где проживает этот человек и где он получает деньги. Я давно отказалась от банкоматов, я получаю только через кассу

«Приходишь в отделение, и там тебя фотографируют вместе с паспортом. Когда получаю деньги через «Ощадбанк», меня фотографируют, и эти сведения передают в центральный офис, который отслеживает, где проживает этот человек и где он получает деньги, что он лично получает. Я давно отказалась от банкоматов, я получаю только через кассу. Очень много лишений пенсий», – рассказала пенсионер из Ясиноватой.

Необходимо открыть еще один КПВВ в Луганской области, считает исполнительный директор благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая, ведь там до сих пор действует лишь один пеший пункт пересечения – в станице Луганской. А в Донецкой области необходимо не просто открывать передвижные филиала «Ощадбанка», нужно улучшать скорость и качества обслуживания, запускать логистические центры.

Люди пересекают линию разграничения для решения комплексных вопросов, была заложена идея создать логистические центры

«Люди пересекают линию разграничения для решения комплексных вопросов, не только для того, чтобы снять деньги в банке. Люди едут оформлять документы, едут делать покупки, покупать продукты, встречаться с родственниками. Поэтому была заложена идея создать логистические центры, где людям, пересекающим линию разграничения, будут предоставлять комплексные услуги. Но до сих пор этот вопрос не урегулирован», – считает Александра Дворецкая.

КПВВ до сих пор очень отличаются друг от друга по уровню оснащенности навесами, туалетами, скорости обслуживания, рассказывают жители Донбасса. Но скорость пропуска улучшается и работа компьютерных систем ускоряется во время проверок, такие впечатления остались у Людмилы Денисовой после визита на КПВВ «Майорск».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)