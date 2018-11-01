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Людей, которые примут участие в псевдовыборах на неподконтрольной части Донбасса, ни в коем случае нельзя привлекать к ответственности. Так считают эксперты и волонтеры. С другой стороны, в Министерстве временно оккупированных территорий говорят о возможных «проблемах» у людей, попавших в списки проголосовавших, особенно – у переселенцев. А на КПВВ даже разместили информационные стенды с предупреждением о последствиях за участие в псевдовыборах, якобы от имени СБУ. Попадут ли так называемые списки избирателей украинским спецслужбам, и что с ними делать?

Так называемые ЦИК «ДНР» и «ЛНР» продолжают готовиться к выборам глав группировок, назначенных на 11 ноября 2018 года. Так, «ЦИК ДНР» сообщает о том, что на подконтрольной группировке территории уже утверждены персональные составы участковых избирательных комиссий.

Для людей, проживающих на территории ОРДЛО, в группировках вынесли «разъяснение» о возможности голосовать на так называемых выборах. Проголосовать могут обладатели «паспортов» «ЛДНР» или даже украинских паспортов с проставленным местом регистрации на территории, подконтрольной группировкам. В этом же «разъяснении» указано, что все, кто будет участвовать в голосовании, будут внесены в список для получения бюллетеня.

Получают они и списки различных «членов»

По словам заместителя министра временно оккупированных территорий Георгия Туки, все эти списки попадут к правоохранительным органам Украины.

«Наши «компетентные органы» давно получают информацию из самых различных кабинетов властителей оккупированных территорий Донбасса. Получают и списки руководства, и списки исполнителей. Короче, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Получают они и списки различных «членов». Членов призывных комиссий (и, конечно, самих призывников), членов избирательных комиссий... В том числе – и списки тех, кто придет «голосовать» получат!», – пишет Тука.

Списки, документы и реестры, составляемые группировками «ЛНР» и «ДНР», уже не раз попадали украинским властям и публиковались украинскими СМИ. Среди них – списки членов движения «Донецкая республика» или же списки журналистов, аккредитованных группировками. А известный сайт «Миротворец» регулярно ведет учет членов «силовых структур», созданных в ОРДЛО.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин считает, что списки людей, проголосовавших на та так называемых «выборах», несомненно попадут в СБУ, а затем и в украинские СМИ. В подтверждение своих слов он приводит в пример списки избирательных комиссий, сформированных группировкой «ДНР» в Донецке, которые уже опубликованы украинскими блогерами.

«Другой вопрос, что население там «обожглось» на так называемом «референдуме» и особым желанием не горит принимать участие в этом фарсе. Но там работают традиционными советскими и донбасскими методами: сгоняют бюджетников, запугивают и прочее. В сети сейчас гуляет масса расписок от так называемых военнослужащих, учащихся, от сотрудников коммунальных предприятий на оккупированных территориях, в которых они обязуются голосовать за обозначенных оккупантом марионеток», – говорит он в комментарии Радио Донбасс.Реалии.

Там работают традиционными советскими и донбасскими методами

В начале этой недели на контрольном пункте въезда-выезда в Луганской области с украинской стороны появился билборд и плакаты с надписью «установим каждого», якобы от имени СБУ – с намеком на участников псевдовыборов.

Следует отметить, что СБУ в лице спикера Елены Гитлянской открестилось от этих материалов, назвав организаторами этой информационной кампании – волонтеров.

Подобными фактами и отношением возмущен президент Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. По его словам, публикация списков проголосовавших, а тем более угрозы или осуждение людей, попавших в них, только оттягивает во времени деоккупацию части Донбасса.

«Можно ли наказывать заложника за то, что они выполняют волю террориста? За то, что он, находясь в тюрьме, ходит на завтрак или на вечерние прогулки? По-моему, нельзя, особенно учитывая то, что они оказались в заложниках по вине украинского государства, особенно спецслужб. Как они действовали в Донецке? Фактически сдали город.Тут нельзя вести речь о наказании. Более того, я считаю, что такие вещи вредят Украине и вредят реинтеграции, создают условия для нелояльности местного населения. Теперь люди будут бояться наказания за государственную измену, хотя это таким не является», – говорит Гармаш.

Я считаю, что такие вещи вредят Украине и вредят реинтеграции, создают условия для нелояльности местного населения

По его мнению, подобные списки избирателей или даже членов «избирательных комиссий» нельзя даже публиковать в СМИ.

31 октября пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич заявила, что запланированные на 11 ноября так называемые «выборы» в ОРДЛО противоречат Минским соглашениям. Еще в сентябре Евросоюз обнародовал заявление о проведении так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Восточной Украины, назвав их недопустимыми.



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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)