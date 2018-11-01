Потік громадян до Криму і з нього постійно знижується – українські прикордонники

Протягом жовтня українські прикордонники зафіксували зменшення кількості громадян, які перетинають адміністративний кордон з анексованим Кримом.

Як повідомили 1 листопада у Державній прикордонній службі України, під час паспортного контролю в пунктах пропуску через держкордон і контрольних пунктах в’їзду-виїзду відмовлено у пропуску 88 особам, зокрема 58 через адмінкордон. Прикордонники також виявили чотири підроблених і 26 недійсних паспортів.

За місяць на адміністративному кордоні між Кримом і материковою частиною України в обох напрямках оформили 205 тисяч громадян, це на 7% менше ніж за аналогічний період 2017 року.

Держприкордонслужба України повідомила, що виявила близько 40 громадян, які порушили правила в’їзду до Криму.

«Прикордонники виявили в шести випадках спроби переміщення зброї та боєприпасів різного калібру і призначення. Також, затримали одного громадянина, який намагався потрапити в АР Крим в обхід КПВВ «Каланчак», – ідеться в повідомленні.

21 серпня в Азово-Чорноморському регіональному управлінні Державної прикордонної служби України повідомили проекту Радіо Свобода Крим.Реаліі, що російська влада Криму завищує цифри про туристів, які приїхали на півострів з материкової частини України.

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Раніше російські і кримські ЗМІ з посиланням на голову комітету з санаторно-курортного комплексу і туризму російського парламенту Криму Олексія Черняка повідомили, що на початок серпня в Криму відпочило понад 830 тисяч туристів з материкової України.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом пролягла формально адміністративний, але фактично – справжній кордон. У Херсонській області на адмінкордоні з Кримом працюють три контрольних пункту в’їзду / виїзду - «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».