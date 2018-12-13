«Нафтогаз»: суд у США задовольнив вимоги щодо отримання інформації про активи «Газпрому»

Федеральний суд США у Нью-Йорку задовольнив вимоги українського «Нафтогазу» щодо отримання інформації про активи російського «Газпрому» в Європі, повідомила прес-служба української компанії.

У «Нафтогазі України» заявили, що 6 грудня для забезпечення примусового виконання арбітражного рішення про виплату «Газпромом» 2,6 мільярда доларів українська сторона подала позови до федеральних судів Нью-Йорку та Техасу з вимогою зобов’язати п’ять зареєстрованих у США компаній розкрити інформацію про активи «Газпрому» в Європі.

Згідно з повідомленням, суди вже задовольнили вимоги «Нафтогазу» щодо отримання інформації від GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas та Bank of New York. Найближчими днями «Нафтогаз» направить цим компаніям відповідні повістки.

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» мав виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.