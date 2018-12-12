У США на «Газпром» чекають проблеми – Вітренко

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала до суду США позов для примусового стягнення коштів із російської компанії «Газпром» за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція). Про це 12 грудня у Facebook повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Газпром» продовжує зухвало не виконувати рішення міжнародного арбітражу. Навіть незважаючи на те, що «Газпром» програв у апеляційному суді Швеції щодо призупинення примусового виконання рішення арбітражу. Тобто немає ніяких законних підстав у «Газпрому» не платити нам за цим рішенням», – написав високопосадовець.

За словами Вітренка, США – це «не остання юрисдикція, де на «Газпром» чекають проблеми», поки російська монополія не заплатить українській компанії усю визначену рішенням арбітражу суму.

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» мав виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.