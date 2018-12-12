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12 Грудень 2018, Київ 20:20
Новини | Політика

У США на «Газпром» чекають проблеми – Вітренко

Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер на тлі логотипу компанії

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Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала до суду США позов для примусового стягнення коштів із російської компанії «Газпром» за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Швеція). Про це 12 грудня у Facebook повідомив виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Газпром» продовжує зухвало не виконувати рішення міжнародного арбітражу. Навіть незважаючи на те, що «Газпром» програв у апеляційному суді Швеції щодо призупинення примусового виконання рішення арбітражу. Тобто немає ніяких законних підстав у «Газпрому» не платити нам за цим рішенням», – написав високопосадовець.

За словами Вітренка, США – це «не остання юрисдикція, де на «Газпром» чекають проблеми», поки російська монополія не заплатить українській компанії усю визначену рішенням арбітражу суму.

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» мав виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

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«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.

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