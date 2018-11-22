Обсяги газу скоротилися на 300 мільйонів кубометрів за тиждень – «Нафтогаз»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила 22 листопада, що за останній тиждень обсяги газу в українських підземних сховищах скоротилися на 300 мільйонів кубометрів. Водночас у «Нафтогазі» запевнили, що накопичених обсягів вистачить на опалювальний період.

«У сховищах газу 16,7 мільярда кубічних метрів. Через похолодання обсяги газу в ПСГ за останній тиждень зменшились на 300 мільйонів кубометрів. На кінець попереднього опалювального сезону в сховищах було 7,4 мільярда кубометрів. Таким чином, газу в ПСГ достатньо для сталого проходження опалювального періоду», – ідеться в повідомленні «Нафтогазу» в мережі Twitter.

Опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує в середині жовтня. За багаторічними стандартами, він розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб становить вісім або менше градусів. Тривалість опалювального сезону становить близько півроку, але в Києві у 2017 році комунальники через суттєве потепління вимкнули опалення 1 квітня.