У Нафтогазі розповіли, скільки газу в підземних сховищах

В підземних сховищах зараз близько 16,3 мільярдів кубічних метрів газу, повідомляє національна акціонерна компанія «Нафтогаз».

У зв’язку з похолоданням за останній тиждень запаси скоротились на 471 кубічний метр. Однак у компанії запевняють, що запасів палива вистачить на опалювальний сезон.

«На кінець попереднього опалювального сезону в сховищах було 7,4 мільярди кубічних метрів (газу – ред.). Таким чином, газу в ПСГ достатньо для сталого проходження опалювального періоду», – запевняють у «Нафтогазі».

Опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує в середині жовтня. За багаторічними стандартами, він починається тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб становить вісім або менше градусів. Тривалість опалювального сезону становить близько півроку, але в Києві у 2017 році комунальники через суттєве потепління вимкнули опалення 1 квітня.