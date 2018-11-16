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16 Листопад 2018, Київ 08:44
Новини | Суспільство

Зубко: у Смілі почали опалювати будинки

За словами Геннадія Зубка, газ подано в 15 котелень з 20

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У місті Сміла Черкаської області почався процес опалення, повідомляє міністр регіонального розвитку, містобудівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

«Газ подано вже на 15 котелень з 20, до яких підключена соцсфера: 77 будинків зі 152, дев’ять шкіл, три лікарні, вісім дитсадків», – звітував він.

За словами міністра, станом на вечір 15 листопада чотири котельні вже подавали тепло в оселі, решта були у процесі запуску.

Напередодні почати опалювати будинки в Смілі закликав президент Петро Порошенко.

14 листопада прем’єр Володимир Гройсман заявив, що Сміла – єдине місто, яке лишається без теплопостачання.

Читайте також: «Корінь проблеми – в адекватності місцевої влади» – експерт про відсутність опалення у містах​

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді постанову про проведення перевиборів у Смілі.

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