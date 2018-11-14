У Раді зареєстрували постанову про проведення перевиборів у Смілі – Зубко

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді постанову про проведення перевиборів у Смілі на Черкащині, де спостерігаються проблеми з опаленням, повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Уряд не влаштовує ситуація, коли на виплати премій працівникам міської ради виділялося 10 мільйонів гривень, у той час як на виплату боргу за опалення влада міста кошти не змогла знайти. Місцеві депутати впродовж трьох місяців шукали кошти, щоб дати гарантії для вчасного запуску опалення. Мова йде про 15 мільйонів гривень», – сказав Зубко.

Водночас мер Сміли Олексій Цибко заявляє, що його не пропустили на засідання уряду, попри запрошення.

«Нині це шантаж, відкритий шантаж. Мене запросили на відкрите засідання Кабінету міністрів і коли побачили, що приїхала громада Сміли, коли почули мої радикальні виступи, мені анулювали перепустку і не пустили на засідання уряду», – зазначив Цибко.

Інформацію про премії в міській раді Сміли не коментували.

14 листопада прем’єр Володимир Гройсман заявив, що без теплопостачання залишається лише місто Сміла.

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