Жителі кількох українських міст пікетували уряд і «Нафтогаз» через проблеми з опаленням

Близько 100 громадських активістів та місцевих депутатів вийшли під стіни уряду в Києві з вимогою втрутитися з проблемами з опаленням, які виникли у Кривому Розі, Смілі, Кам'янському та в інших містах.

Частина місцевих теплопостачальників має борги перед «Нафтогазом» попри те, що мешканці оплатили тепло більш ніж на 90%, пояснюють протестувальники. Доки суди вирішують, хто має повертати борги, вони просять уряд посприяти в наданні газу котельням, а також усунути з посад осіб, які винні в тепловому колапсі.

Частина протестувальників запевняє, що вони продовжуватимуть протести до вирішення проблеми.

Згодом частина активістів, а також прихильники політичної сили Олега Ляшка перемістили до офісу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», де влштували барикаду з демонтованих батарей, шин і діжки.

Організатори цієї акції звинувачують особисто керівника «Нафтогазу» Андрія Коболєва в ситуації, коли тарифи на газ і тепло зростають на тлі низьких доходів громадян, але при цьому Кривий Ріг, Сміла та інші міста мають проблеми з опаленням.

Серед вимог протестувальників є зниження тарифів за рахунок газу українського видобутку та звільнення з посад Коболєва та інших керівників «Нафтогазу».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 14 листопада заявив, що «ми підготувався до опалювального сезону, але чомусь у деяких містах міські голови не здатні виконати свою функцію». «Люди не мають бути заручниками безвідповідальності місцевої влади», – сказав голова уряду.

Херсон, Кривий Ріг і Павлоград Дніпропетровської області, звідки повідомляли про відсутність опалення, за словами прем’єра, нині вже з теплом. Проблеми залишаються лише з підключенням тепла в місті Сміла Черкаської області.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!