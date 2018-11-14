Гройсман заявив, що без теплопостачання залишилася лише Сміла на Черкащині

Без теплопостачання залишається лише місто Сміла на Черкащині, повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

«Тільки особистим втручанням [вдалося] розблокувати ситуацію по всіх містах. Лишилося тільки місто Сміла. Другий чи третій рік поспіль там відбувається бозна-що», – сказав Гройсман.

Раніше близько 100 громадських активістів та місцевих депутатів вийшли під стіни уряду в Києві з вимогою втрутитися з проблемами з опаленням, які виникли у Кривому Розі, Смілі, Кам'янському та в інших містах.

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