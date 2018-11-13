Криворізька теплоцентраль заявляє, що запустила всі котельні

Акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль» на Дніпропетровщині заявляє, що запустило всі котельні.

«Сьогодні вночі було запущено останню котельню №5 АТ «Криворізька теплоцентраль», до якої було обмежено постачання газу. Нарешті проблема вирішена та мешканці Довгинцівського району протягом доби відчують тепло у своїх оселях. Постачання газу здійснюється на всі об'єкти АТ «Криворізька теплоцентраль», – заявили в компанії.

Тим часом поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження через відсутність тепла в Кривому Розі за статтею про службову недбалість.

12 листопада жителі Кривого Рогу пікетували ПАТ «Криворіжгаз» через відсутність опалення. Вони запалили шини й спробували прорватись в будівлю. Одній людині стало зле.

У цей день через борги тепловиків без тепла залишалось близько половина населення 650-тисячного Кривого Рогу. У частині шкіл і садків міста, які опалюються «Криворізькою теплоцентраллю», запровадили вимушені канікули. Оприлюднена сума боргу теплоцентралі за спожитий газ складає близько 1 мільярда гривень.

10 листопада в підприємстві «Криворізька теплоцентраль» заявили, що готові розпочати опалювальний сезон, однак «Криворіжгаз» «блокує постачання газу».

Водночас у «Криворіжгазі» заявили, що НАК« Нафтогаз України» не виділив ліміти газу для «Криворізькій теплоцентралі» через борги минулих років, відтак «Криворіжгаз» «не має ні підстав, ні можливостей розподіляти газ».

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