У школах і садках Кривого Рогу запроваджують вимушені канікули через відсутність опалення

У частині шкіл і дитсадків Кривого Рогу з понеділка, 12 листопада, запроваджують вимушені канікули через відсутність тепла, підтвердили Радіо Свобода у Криворізькій мерії.

Як зазначили в мерії, вимушені канікули запроваджують у тих закладах, які опалюються котельнями держпідприємства «Криворізька теплоцентраль», і це є «вимушеним кроком».

За даними місцевої влади, станом 11 листопада без тепла в Кривому Розі залишаються 78 шкіл, 75 дитсадків, 22 лікувальні установи та понад 2 тисячі будинків, які опалюються від підприємства «Криворізька теплоцентраль».

Як пояснили в мерії, підприємство «Криворізька теплоцентраль» керується Фондом держмайна України і не підконтрольне міській владі, а місто стало «заручником ситуації».

10 листопада в ДП «Криворізька теплоцентраль» заявили, що готові розпочати опалювальний сезон у повному обсязі, але «Криворіжгаз» «блокує постачання газу».

Водночас у ПАТ «Криворіжгаз» заявили, що НАК« Нафтогаз України» не виділив ліміти газу для ДП «Криворізька теплоцентраль» через борги минулих років, відтак «Криворіжгаз» «не має ні підстави, ні можливості розподіляти газ». Сума боргу в офіційних заявах підприємств не називається.

На початку минулого опалювального сезону Кривий Ріг також потерпав від проблем із теплопостачанням. Тоді в Дніпропетровській облдержадміністрації заявляли, що півмільйона жителів Кривого Рогу та Павлограда залишились тепла через борги теплопостачальників за газ і назвали це «саботажем».