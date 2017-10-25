Півмільйона жителів на Дніпропетровщині залишаються без тепла через борги теплопостачальників

Кривий Ріг і Павлоград через борги теплопостачальних підприємств за спожитий газ не можуть розпочати опалювальний сезон, повідомили 25 жовтня у Дніпропетровській облдержадміністрації.

За даними ОДА, півмільйона жителів Кривого Рогу і Павлограда зараз без опалення, теплопостачання немає не лише у житлових будинках, але й у садках, школах і лікарнях.

Як зазначив голова Дніпропетровської обдержадміністрації Валентин Резніченко, теплопідприємства Кривого Рогу і Павлограда лише за 2017 рік заборгували «Нафтогазу України» понад 170 мільйонів гривень. Відповідальність за зрив опалювального сезону, вважає він, лежить на місцевій владі.

«Ми неодноразово закликали мерів цих міст подбати про населення і вирішити проблему до початку опалювального сезону, адже це – виключно їхня відповідальність. Проте на вулиці вже холодно, а міста так і не отримали ліміти на газ. Початок опалювального сезону зірвано – і це чистий саботаж керівників міст», – заявив Валентин Резніченко.

У мерії Кривого Рогу на запит Радіо Свобода повідомили, що міська влада категорично не згодна зі звинуваченнями в зриві опалювального сезону: комунальне підприємство «Криворіжтепломережа», яке підпорядковане міськраді, запустило опалення, водночас досі не підключені котельні державного підприємства «Криворізька теплоцентраль», яке підпорядковується Фонду держмайна України.

«Міська влада не має впливу на держпідприємство», – заявили в міськраді.

Водночас у мерії поінформували, що наразі жодна з шести котелень підприємства «Криворізька теплоцентраль» не стала до роботи, таким чином без опалення лишаються понад 120 дитячих садків та шкіл, 30 лікувальних установ, дві тисячі багатоквартирних житлових будинків Кривого Рогу.

«У Києві ухвалене рішення про приватизацію підприємства «Криворожтеплоцентраль». Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» – держпідприємство «Газ України» – подала позов про банкрутство «Криворіжтеплоцентралі». Все це паралізувало діяльність підприємства і призвело до кризи», – пояснили ситуацію в міськраді.

У мерії Павлограда заяви облдержадміністрації про зрив опалювального сезону поки що не коментують. Водночас міська влада повідомила, що до подачі тепла у школах Павлограда скорочено уроки – до 30 хвилин. Радіо Свобода звернулось з інформаційним запитом щодо ситуації з опаленням на ім’я міського голови.