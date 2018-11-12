Жителі Кривого Рогу з шинами пікетують «Криворіжгаз» через відсутність опалення

Жителі Кривого Рогу 12 листопада пікетують «Криворіжгаз» через відсутність опалення. Участь в акції бере участь близько трьохсот людей.

Перед входом до центрального офісу «Криворіжгаз» запалили шини. На місце події прибула пожежна машина і машина «швидкої» допомоги.

Учасники акції вимагають, щоб «Криворіжгаз», за їхніми словами, не перешкоджав запуску котелень держпідприємства «Криворізька теплоцентраль», яке опалює частину міста.

З собою вони принесли плакат з написом «Коболєв, «Нафтогаз», дайте газ криворіжцям!».

Від 12 листопада у школах і садках Кривого Рогу, які мають опалюватись від «Криворізької теплоцентралі», запровадили вимушені канікули через відсутність тепла. Як пояснили в мерії, підприємство «Криворізька теплоцентраль» керується Фондом держмайна України і не підконтрольне міській владі, а місто стало «заручником ситуації».

10 листопада в підприємстві «Криворізька теплоцентраль» заявили, що в повному обсязі готові розпочати опалювальний сезон в повному обсязі, однак «Криворіжгаз» «блокує постачання газу».

Водночас у ПАТ «Криворіжгаз» заявили, що НАК« Нафтогаз України» не виділив ліміти газу для ДП «Криворізька теплоцентраль» через борги минулих років, відтак «Криворіжгаз» «не має ні підстави, ні можливості розподіляти газ». Сума боргу в офіційних заявах підприємств не називається.

У Кривому Розі проживає 650 тисяч людей. Через незапуск котелень «Криворізької теплоцентралі» без тепла наразі перебуває близько половини населення міста.

Теплопостачання в Кривому Розі здійснюється двома великими компаніями – комунальним підприємством «Криворіжтепломережа», яке вже розпочало опалювальний сезон, та державним підприємством «Криворізька теплоцентраль».

КП «Криворіжтепломережа» за участі місцевої влади уклала з НАК «Нафтогаз» договір про реструктуризацію заборгованості за спожитий газ. Таким чином підприємство виконало одну з обов’язкових умов, необхідних для отримання лімітів газу для опалення у новому сезоні.

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