Порошенко наказав дати тепло у Смілі протягом кількох годин

Президент України Петро Порошенко доручив дати тепло у місто Сміла Черкаської області протягом кількох годин. Про це він заявив під час оперативної наради в Державній службі з надзвичайних ситуацій щодо ситуації з опаленням в Смілі.

Президент зазначив, що представники НАК «Нафтогаз», правоохоронних органів, суддівська влада мають це питання вирішити.

«Але якщо хтось у Смілі, або навіть у Києві, не може прийняти рішення або боїться зірвати пломбу, я приймаю це рішення – негайно дайте людям газ і тепло. Під мою відповідальність. Потім протягом доби оформите всі необхідні папери. Опалення в містах – це пряма відповідальність в Україні міських голів. Підготовка до зими – це відповідальність місцевої влади», – сказав президент.

«Крутити вентиль – це не справа президента. Я цим не займався і займатися не буду. Але як глава держави, я в жодному разі не дам порушувати права громадян», – додав Порошенко.

14 листопада прем’єр Володимир Гройсман заявив, що без теплопостачання залишається лише місто Сміла.

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