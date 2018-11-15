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15 Листопад 2018, Київ 20:19
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Проблеми з опаленням: чому міста не готові до зими | Ваша Свобода

Проблеми з опаленням: чому міста не готові до зими | Ваша Свобода
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З приходом холодів одразу в кількох містах України виникли проблеми з опаленням. Серед проблемних – Сміла, Кривий Ріг, Шепетівка, Кам’янське в Дніпропетровській області, Херсон. У Києві без тепла залишаються близько 300 житлових будинків, повідомив у четвер міський голова Віталій Кличко. В деяких населених пунктах люди проводять мітинги і перекривають дороги з вимогою увімкнути опалення. Чому міста виявилися не готові до зими, про це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорив з експертом енергетики Сергієм Дяченком та екс-заступником міністра енергетики Вадимом Улидою.

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