З приходом холодів одразу в кількох містах України виникли проблеми з опаленням. Серед проблемних – Сміла, Кривий Ріг, Шепетівка, Кам’янське в Дніпропетровській області, Херсон. У Києві без тепла залишаються близько 300 житлових будинків, повідомив у четвер міський голова Віталій Кличко. В деяких населених пунктах люди проводять мітинги і перекривають дороги з вимогою увімкнути опалення. Чому міста виявилися не готові до зими, про це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорив з експертом енергетики Сергієм Дяченком та екс-заступником міністра енергетики Вадимом Улидою.