LIVE | Проблеми з опаленням: чому міста не готові до зими

З приходом холодів одразу в кількох містах України виникли проблеми з опаленням. Серед проблемних – Сміла, Кривий Ріг, Шепетівка, Кам’янське в Дніпропетровській області, Херсон. У Києві без тепла залишаються близько 300 житлових будинків, повідомив у четвер міський голова Віталій Кличко. В деяких населених пунктах люди проводять мітинги і перекривають дороги з вимогою увімкнути опалення. Чому частина українських міст виявилися не готові до зими?

Гості програми «Ваша Свобода»: Сергій Дяченко, експерт з енрегетики; Вадим Улида, екс-заступник міністра енергетики; Олексій Цибко, міський голова Сміли. Ведучий: Віталій Портников.