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Начало отопительного сезона в Донецкой области затягивается. Сейчас, по данным областной администрации, теплом обеспечена только четверть домов. Часть региона и вовсе может остаться без отопления. Это связано с миллиардными долгами населения и предприятий перед поставщиками газа.

Чуть более 400 домов Краматорска получают тепло. Об этом сообщают в местной мэрии. Это меньше половины от всего жилого фонда города. В целом по области статистика более скромная – лишь четверть многоквартирных домов имеют тёплые батареи. Впрочем, пока погода тёплая, можно и подождать, говорят люди.

Краматорская пенсионерка Алла Бардиян говорит, что батареи ещё холодные, спасает лишь солнечная погода днём и пуховое одеяло ночью.

Я под тёплым одеялом пуховым сплю, а днём греюсь на солнце

«Пока ещё более-менее, нормально. Погода, вчера дождь лил – было холодно и сыро, а сегодня нормально. Можно ещё подождать. Я под тёплым одеялом пуховым сплю, а днём греюсь на солнце», – говорит женщина.

Систему отопления летом переделывали, говорит женщина, поэтому она надеется, что вскоре тепло подадут.

Коммунальщики отчитываются: котельные и теплотрассы везде, где можно, готовы на 100 процентов.

Мы можем подавать тепло хоть сейчас

«189 котельных, которые обслуживает «Донецктеплокоммунэнерго», и 500 километров теплотрасс полностью готовы к сезону. Мы можем подавать тепло хоть сейчас. Они все у нас запитаны. За исключением города Торецк», – уверяет директор областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго» Эдуард Онипченко.

Решение о начале отопительного сезона принимают только местные советы. В Краматорске он стартовал ещё на прошлой неделе, но далеко не все котельные заработали. Всё из-за долгов за газ.

Нам не дают лимиты по газу

«На сегодняшний день на газовых котельных существует проблема. Нам не дают лимиты по газу, эта проблема касается не только Краматорска. Это всеукраинская проблема, которая, думаю, на контроле у правительства и у «губернатора» области. Я думаю, в кратчайшие сроки она будет решена. И отопление в этих домах будет запущено», – рассказывает краматорский городской голова Андрей Панков.

По данным Донецкой облгосадминистрации, жители и предприятия региона задолжали поставщикам более 3 миллиардов гривен. Долги эти накапливались несколько лет, и погасить их быстро не получится. Поэтому с газовщиками сейчас ведут переговоры о том, чтобы долги реструктуризировать.

Теплоснабжающим и газовым предприятиям, несмотря на большие долги, нельзя отключать отопление или снижать поставки теплоносителя ниже порогового уровня

«У нас в Украине есть много законов, и один из них говорит, что теплоснабжающим и газовым предприятиям, несмотря на большие долги, нельзя отключать отопление или снижать поставки теплоносителя ниже порогового уровня», – говорит заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

Вместе с тем, коммунальщики обнадёживают жителей прифронтовых городов. В Торецке аварийные бригады уже восстанавливают водопровод в «серой зоне», а значит, систему отопления будет чем заполнять, а в Марьинке и Красногоровке восстанавливают подачу газа.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)