У Кривому Розі досі відсутнє опалення у будинках частини районів 

Попри заяви АТ «Криворізька теплоцентраль» про запуск всіх шести котелень, жителі Кривого Рогу скаржаться, що в їхніх квартирах відсутнє опалення і температура складає 9-10 градусів тепла.

На відсутність тепла скаржаться в різних районах міста. Зокрема, опалення немає на житлових масивах Східний, Гірняцький, Зарічний, ПівдГЗК, 20-й квартал.

Як пояснили в Криворізькій мерії, на нещодавно запущених котельнях тривають налагоджувальні процеси, температуру теплоносія поступово підвищуватимуть і упродовж двох-трьох діб жителі відчують тепло в будинках. За інформацією міської ради, станом на 14 листопада тепло має третина житлового фонду міста, що обслуговується «Криворізькою теплоцентраллю». У мерії підтвердили, що всі шість котелень «Криворізької теплоцентралі» запущені в роботу.

Канікули в школах та дитсадках, які опалюються від «Криворізької теплоцентралі», поки продовжуються, заклади відновлюватимуть роботу поетапно.

Водночас у середу в АТ «Криворізька теплоцентраль» закликали споживачів «сплатити всі існуючі борги» за опалення.

За даними підприємства, загальний борг споживачів складає 1,8 мільярди гривень, з яких 252 мільйони гривень – це борг населення, 140 мільйонів гривень – держави за різні види відшкодувань, решта – борги юридичних осіб.

12 листопада жителі Кривого Рогу пікетували ПАТ «Криворіжгаз» через відсутність опалення. Вони запалили шини й спробували прорватись в будівлю. Цього дня через борги тепловиків без тепла залишалось близько половина населення 650-тисячного Кривого Рогу. У частині шкіл і садків запровадили вимушені канікули. Оприлюднена сума боргу теплоцентралі за спожитий газ складає близько 1 мільярда гривень.

10 листопада в підприємстві «Криворізька теплоцентраль» заявили, що готові розпочати опалювальний сезон, однак «Криворіжгаз» «блокує постачання газу». Водночас у «Криворіжгазі» заявили, що НАК« Нафтогаз України» не виділив ліміти газу для теплоцентралі через борги минулих років.

Поліція області відкрила кримінальне провадження через відсутність тепла в Кривому Розі за статтею про службову недбалість.

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