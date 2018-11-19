СБУ не знайшла манікюрницю та слід Кацуби серед власників компаній, що отримали газові площі без аукціону – «Схеми»

Служба безпеки України припустилася помилки під час перевірки кінцевих бенефіціарних власників маловідомих компаній-фігурантів розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший»), які цього року без аукціону отримали спецдозволи на видобуток газу з родовищ Полтавщини.

Контррозвідники СБУ приписали нафтогазовий бізнес манікюрниці та директорці ТОВ «Твинс Груп», про яку розповіли «Схеми» іншій фірмі зі співзвучною назвою – ТОВ «Твінс Груп».

Це стало відомо з відповіді СБУ на звернення першого заступника голови Полтавської облради Євгенія Холода, опублікованому на сайті облради.



19 жовтня 2018 року під час сесії Полтавської облради Євген Холод закликав СБУ з’ясувати, чи є громадяни Російської Федерації серед кінцевих бенефіціарних власників компаній «Іст Юроуп Петролеум», «Твинс Груп», «Еліон Інвест», «Сенс-Д» та «Прайс Компані», яким Полтавська облрада погодилася надати спецдозволи на користування надрами без аукціону.

Так, СБУ на звернення Холода надіслала перелік даних про кінцевих бенефіціарів п'яти компаній:

– ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» – ПАТ «НАК «Надра України» (м. Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 54), «Харлог Лімітед» (м. Лімасол, Кіпр);

– ТОВ «Твинс Груп» – Трефілова Яна Борисівна (м. Київ, пр. Петра Григоренка, буд. 19а, кв. 33);

– ТОВ «Еліон Інвест» – Середа Юлія Анатоліївна (м. Київ, вул. Бальзака, буд. 4а, кв. 6);

– ТОВ «Сенс-Д» – Гавриш Андрій Володимирович (Дніпропетровська область, м. Підгорне, вул. Калініна, буд. 18), Ігнатьєв Максим Олександрович (м. Харків, вул. Тургенєвська, буд. 9, кв. 4);

– ТОВ «Прайс Компані» – Войцехівський Сергій Петрович (Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 30, кв. 9).

​Ці відомості, йдеться у відповіді СБУ, взяті з Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань. Він є загальнодоступними та публічними.

Однак у СБУ переплутали дві фірми – ТОВ «Твинс Груп», директором якої значиться манікюрниця з Києва Віра Акуленко, про яку розповіли «Схеми» у розслідуванні «(Ні)чиї надра», та ТОВ «Твінс Груп», засновником та керівником якої є Трефілова Яна Борисівна. Фірма ТОВ «Твінс Груп» не займається нафтогазовим чи видобувним бізнесом, і, згідно з реєстром, консультує з питань комерційної діяльності.

Відповідь з фактологічною помилкою підписав Сергій Конохов, начальник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки.

Водночас перевірка СБУ не виявила ще одну знахідку журналістів – що один із нових власників спецдозволу, про перевірку якої просив полтавський депутат – компанія «Сенс-Д» – може бути пов'язана з партнерами оточення родини екс-заступника голови НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацуби, про що також розповіли журналісти у розслідуванні.

1 листопада журналісти програми «Схеми» розповіли, що за фірмами, які наприкінці серпня 2018 року без аукціону отримали спеціальні дозволи на користування нафтогазовими площами в Полтавській області, може стояти оточення бізнесмена Павла Фукса та колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександра Кацуби.

31 серпня Державна служба геології та надр України вирішила надати спеціальні дозволи на користування надрами терміном на 20 років компаніям «Сенс-Д», «Еліон Інвест» та «Твинс груп». Для вивчення з можливістю подальшої дослідно-промислової розробки компанії вони отримали нафтогазові площі в Полтавській області. Спецдозволи були видані на підставі купленої в держпідприємстві геологічної інформації та затвердження запасів корисних копалин на площах.