Кривий Ріг: Чотири котельні «Теплоцентралі» запущені

Чотири з шести котелень підприємства «Криворізька теплоцентраль» запущені в роботу, одна розігрівається, ще одна готується до запуску. Про це за підсумками чотиригодинних переговорів з представниками ПАТ «Криворіжгаз» повідомив народний депутат Костянтин Павлов.

«Запущено в роботу чотири котельні «Теплоцентралі», шоста розігрівається і виходить на параметри, щоб подавати тепло споживачам, відновлюється робота п’ятої», – повідомив він.

За словами депутата, у вівторок питання щодо стабільного постачання газу криворізьким тепловикам продовжать вирішувати в столиці, на переговорах в НАК «Нафтогаз України».

Він також повідомив, що однією з домовленостей з публічного акціонерного товариства «Криворіжгаз» також є негайне відновлення роботи аварійної служби підприємства, яка була призупинена в понеділок. Цю інформацію підтвердили і в ПАТ «Криворіжгаз».

Присутній на переговорах депутат Криворізької міськради Микола Колесник підтвердив, що зараз тривають технічні заходи для постачання газу до двох непідключених котелень. За його словами, аварійні бригади комунальників будуть допомагати працівникам «Криворізької теплоцентралі» запускати тепло та ліквідовувати аварії.

У понеділок жителі Кривого Рогу пікетували ПАТ «Криворіжгаз» через відсутність опалення. Вони запалили шини й спробували прорватись в будівлю. Одній людині стало зле. У «Криворіжгазі» навіть заявляли про «захоплення будівлі невідомими людьми». Однак ця інформація не підтвердилась.

У понеділок через борги тепловиків без тепла залишалось близько половина населення 650-тисячного Кривого Рогу. З понеділка в частині шкіл і садків міста, які опалюються «Криворізькою теплоцентраллю», запровадили вимушені канікули. Оприлюднена сума боргу теплоцентралі за спожитий газ складає близько 1 мільярда гривень.

10 листопада в підприємстві «Криворізька теплоцентраль» заявили, що готові розпочати опалювальний сезон, однак «Криворіжгаз» «блокує постачання газу».

Водночас у «Криворіжгазі» заявили, що НАК« Нафтогаз України» не виділив ліміти газу для «Криворізькій теплоцентралі» через борги минулих років, відтак «Криворіжгаз» «не має ні підстав, ні можливостей розподіляти газ».