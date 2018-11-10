Рівень аварійності тепломереж у Києві сягає 80% – київська влада

Рівень аварійності теплових мереж у Києві сягає 80%, повідомляє влада столиці України.

«Ми вже виділяємо 28 мільйонів на проектування робіт заміни найбільш зношених ділянок теплових мереж. Адже рівень аварійності мереж сьогодні сягає 80%. Довгі роки не було системної заміни мереж і сьогодні ми мусимо це виправити», – заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв в ефірі на ТРК «Київ». Його слова 10 листопада наводить прес-служба КМДА.

За повідомленням, протягом 2-3 років місто планує замінити найбільш аварійні мережі у найбільш проблемних мікрорайонах для того, щоб уникнути тотальної аварійності під час запуску опалювального сезону.

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За словами Пантелеєва, КП «Київтеплоенерго» працює в посиленому режимі, усуваючи щодоби 60-70 пошкоджених мереж. Найбільш складними в цьому плані є Подільський, Солом’янський, Святошинський, Шевченківський район, йдеться в повідомленні.

20 жовтня у Києві розпочалося підключення багатоквартирних житлових будинків до системи централізованого опалення через зниження температури повітря.

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