У Києві розпочали підключення житлових будинків до опалення – КМДА

У Києві 20 жовтня розпочалося підключення багатоквартирних житлових будинків до системи централізованого опалення через зниження температури повітря, повідомив заступник голови Київміськдержадміністрації Петро Пантелеєв. За його словами, сьогодні були перевірені аварійно-відновлювальні бригади та стан підключення опалення у Святошинському, Солом'янському, Подільському та Оболонському районах.

«Саме в цих районах комунальне підприємство «Київтеплоенерго» фіксує значну кількість пошкоджень мереж. Комунальні служби працюють у напруженому графіку, понад 40 аварійних бригад «Київтеплоенерго» здійснюють роботу цілодобово, а житлово-експлуатаційні дільниці – без вихідних, щоб забезпечити надійну подачу теплоносія. За останні кілька днів уже ліквідували майже 300 пошкоджень», – цитує слова Пантелеєва сайт КМДА.

За його словами, на сьогодні підключені до тепла 163 лікарні, 282 школи, 458 дитячих садків.

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Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що місто готове до опалювального сезону і за тиждень-два система теплопостачання у столиці працюватиме стабільно.

Уряд на засіданні 3 жовтня ухвалив рішення про початок опалювального сезону 15 жовтня. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб становить вісім або менше градусів.